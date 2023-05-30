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    Гладков: фото последствий удара по белгородскому пункту временного размещения

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    Один человек погиб и двое получили ранения в результате обстрела пункта временного размещения жителей Шебекинского округа 30 мая. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    «Три прямых попадания в санатории пришлись на жилой и административный корпуса, а также на территорию проходной. Пробита кровля, выбиты оконные проемы и стекла. Посечены и два легковых автомобиля», — пишет глава региона в своем Telegram-канале.

    В обстрелянном пункте находились жители села Середа Шебекинского округа — их отселили более года назад. Погиб охранник, еще двое мужчин получили проникающие ранения брюшной полости и грудной клетки. Оба пострадавших в реанимации, их прооперировали.

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