Гладков: фото последствий удара по белгородскому пункту временного размещения

Один человек погиб и двое получили ранения в результате обстрела пункта временного размещения жителей Шебекинского округа 30 мая. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.



«Три прямых попадания в санатории пришлись на жилой и административный корпуса, а также на территорию проходной. Пробита кровля, выбиты оконные проемы и стекла. Посечены и два легковых автомобиля», — пишет глава региона в своем Telegram-канале.