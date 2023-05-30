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    Есть погибшие и раненые. ВСУ обстреляли пункт временного размещения жителей в Белгородской области

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    ВСУ обстреляли пункт временного размещения жителей Шебекинского округа в Белгородской области. Есть погибшие и раненые. Об этом во вторник, 30 мая, рассказал глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

    «Сегодня Вооруженные силы Украины обстреляли пункт временного размещения отселенных жителей сельских муниципальных образований Шебекинского округа. Погибли и ранены люди. Отменил прямой эфир, надеюсь, что все жители поймут меня, и выехал на место», — сообщил губернатор Гладков.

    Глава региона пообещал сообщить подробности позже.

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