Компания из Новой Зеландии будет взвешивать пассажиров перед полетом

Новозеландская авиакомпания Air New Zealand будет взвешивать пассажиров, вылетающих международными рейсами из аэропорта Окленда. Об этом 30 мая сообщает CNN.



«Мы взвешиваем все, что находится в самолете, — от груза до еды на борту и багажа в специальном отделении», — заявил представитель авиаперевозчика.

Знание примерного веса пассажиров самолета является нормативным требованием. Согласно правилам, подобная процедура должна проводиться каждые пять лет.

Вплоть до 2 июля путешественников будут просить встать на весы при регистрации на рейс. Air New Zealand заявляет, что данные останутся анонимными. Багаж также будут взвешивать, но отдельно.