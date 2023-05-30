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    Компания из Новой Зеландии будет взвешивать пассажиров перед полетом

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    Новозеландская авиакомпания Air New Zealand будет взвешивать пассажиров, вылетающих международными рейсами из аэропорта Окленда. Об этом 30 мая сообщает CNN.

    «Мы взвешиваем все, что находится в самолете, — от груза до еды на борту и багажа в специальном отделении», — заявил представитель авиаперевозчика.

    Знание примерного веса пассажиров самолета является нормативным требованием. Согласно правилам, подобная процедура должна проводиться каждые пять лет.

    Вплоть до 2 июля путешественников будут просить встать на весы при регистрации на рейс. Air New Zealand заявляет, что данные останутся анонимными. Багаж также будут взвешивать, но отдельно.

    В последний раз авиакомпания проводила подобные мероприятия в 2021 году для пассажиров внутренних рейсов.

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    Авиаперевозки
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    VKuser27909230 Мая 2023 в 20:41
    Это очень правильно. Для пассажиров это бесплатная дополнительная гарантия безопасности. Известен как минимум один случай авиакатастрофы в авиации средней вместимости, когда перед взлётом была неправильно рассчитана центровка. Загрузка была полная по местам, а вес пассажиров считали по устаревшим данным (точно не помню, вроде, по 75 кг.), реальный был больше 90, плюс ручная кладь на пределе допустимого. Для небольшого самолёта это было критично. В итоге, неправильно выставленный стабилизатор, кабрирование и сваливание почти сразу после отрыва. Кроме вопросов безопасности, это поможет снизить расходы на топливо. Если по результатам взвешивания распределять более тяжёлых пассажиров ближе к центроплану, уменьшится аэродинамическое сопротивление, вызванное повышенным сопротивлением от триммирования, выравнивающего баланс сил относительно ЦТ. Естественно, это не касается тех, кто доплачивает заранее за определённое место (что бывает не так часто).
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