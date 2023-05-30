Певица Слава попала в больницу и сбежала оттуда

Российская певица Анастасия Сланевская, более известная как Слава, рассказала, что ее госпитализировали с температурой, но она уже «сбежала из больницы» и будет лечиться амбулаторно. О своем самочувствии артистка поведала 30 мая в соцсетях.



«Я уже дома, со мной все в порядке. Сбежала из больницы», — заявила с иронией Слава.



Певица призналась, что у нее высокая температура, рвота и кашель. С её слов, врачи дают положительный прогноз — «встанет на ноги» за два дня. Сланевская считает, что на плохое самочувствие повлиял плотный рабочий график: съемка клипа и концерты.

