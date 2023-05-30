Певица Слава попала в больницу и сбежала оттуда

Российская певица Анастасия Сланевская, более известная как Слава, рассказала, что ее госпитализировали с температурой, но она уже «сбежала из больницы» и будет лечиться амбулаторно. О своем самочувствии артистка поведала 30 мая в соцсетях.
«Я уже дома, со мной все в порядке. Сбежала из больницы», — заявила с иронией Слава.
Певица призналась, что у нее высокая температура, рвота и кашель. С её слов, врачи дают положительный прогноз — «встанет на ноги» за два дня. Сланевская считает, что на плохое самочувствие повлиял плотный рабочий график: съемка клипа и концерты.
«Буду работать, буду петь, потому что без работы я не могу», — заключила артистка.
Состояние певицы ухудшилось 29 мая, когда она ехала на съемки. У нее поднялась температура, появились кашель, тошнота и рвота. Еще раньше, 25 мая, в соцсетях артистка просила прощения у своих поклонников за то, что не обнималась, ссылаясь на простуду.