Девять человек пострадали после массовой стрельбы во Флориде. Среди них — дети

Девять человек получили ранения после стрельбы около пляжа в городе Холливуд (штат Флорида). Среди пострадавших — дети. Об этом 30 мая сообщает Associated Press.
Автор: видеосюжет / Associated Press / YouTube
В понедельник вечером около магазина мороженого Ben & Jerry's и ресторана Subway на набережной началась драка. Затем очевидцы услышали звуки выстрелов. По крайней мере одного человека задержали, полицейские ищут других подозреваемых.
В правоохранительных органах заявили, что в результате пострадали четыре ребенка в возрасте от года до 17 лет, а также пять взрослых — от 25 до 65 лет. Одного из низ прооперировали накануне.