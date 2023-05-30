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    Девять человек пострадали после массовой стрельбы во Флориде. Среди них — дети

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    Девять человек получили ранения после стрельбы около пляжа в городе Холливуд (штат Флорида). Среди пострадавших — дети. Об этом 30 мая сообщает Associated Press.

    Автор: видеосюжет / Associated Press / YouTube

    В понедельник вечером около магазина мороженого Ben & Jerry's и ресторана Subway на набережной началась драка. Затем очевидцы услышали звуки выстрелов. По крайней мере одного человека задержали, полицейские ищут других подозреваемых.

    В правоохранительных органах заявили, что в результате пострадали четыре ребенка в возрасте от года до 17 лет, а также пять взрослых — от 25 до 65 лет. Одного из низ прооперировали накануне.

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