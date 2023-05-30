Признали дееспособным. Обвиняемого в покушении на журналиста Соловьева буду судить, а не лечить

Обвиняемого в покушении на журналиста Владимира Соловьева признали дееспособным, сообщил вечером 29 мая «Коммерасантъ». Об этом изданию рассказал адвокат ранее неоднократно судимого Андрея Пронского.
Это значит, Пронского теперь будут не лечить(как раньше), а могут осудить на пожизненный срок.
Напомним, о задержании шести фигурантов уголовного дела о покушении на убийство Соловьева Следственный комитет РФ сообщил в апреле 2022 года. По версии СК, задержанные планировали взорвать автомобиль телеведущего в Москве.
Один из фигурантов тогда на камеру рассказал, что убить якобы планировали ещё Дмитрия Киселева, Маргариту Симоньян, Ольгу Скабееву и Евгения Попова, а также Тиграна Кеосаяна.
Ранее Андрей Пронский неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В 2016 году суд освободил его от наказания по обвинениям в убийстве, совершенном по мотивам национальной ненависти, в надругательстве над телами умерших и возбуждении национальной ненависти. Тогда Пронский, по данным СК, убил человека и выложил видеозапись происшедшего в интернет, напоминает «Коммерсантъ».
Через несколько месяцев Пронский был уже дома и амбулаторно лечился у психиатра. Потом была судимость за участие в массовой драке.
Следствие считает, что покушение на Соловьёва готовилось «по заданию украинских спецслужб».