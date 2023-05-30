Признали дееспособным. Обвиняемого в покушении на журналиста Соловьева буду судить, а не лечить

Обвиняемого в покушении на журналиста Владимира Соловьева признали дееспособным, сообщил вечером 29 мая «Коммерасантъ». Об этом изданию рассказал адвокат ранее неоднократно судимого Андрея Пронского.



Это значит, Пронского теперь будут не лечить(как раньше), а могут осудить на пожизненный срок.

Напомним, о задержании шести фигурантов уголовного дела о покушении на убийство Соловьева Следственный комитет РФ сообщил в апреле 2022 года. По версии СК, задержанные планировали взорвать автомобиль телеведущего в Москве.