РИА Новости: Помимо Соловьева покушения готовились на Киселева, Скабееву и Симоньян

Фигуранты уголовного дела о покушении на убийство журналиста Владимира Соловьева обсуждали кроме этого убийства еще и гендиректора и главреда МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева и Маргариты Симоньян, а также телеведущих Ольги Скабеевой и Тиграна Кеосаяна. Об этом 25 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативную съемку ФСБ.



«В период с января по март 2022 года приезжал на квартиру, где обсуждались в моем присутствии поджоги машин с символикой поддержки спецоперации, а также военкоматов. И помимо этого убийства людей, которые несли пропаганду, то есть Соловьева, Киселева, Скабеевой, Попова, Кеосаяна, Симоньян», — рассказывает один из людей, показанных в ролике.

