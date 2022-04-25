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    РИА Новости: Помимо Соловьева покушения готовились на Киселева, Скабееву и Симоньян

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    Фигуранты уголовного дела о покушении на убийство журналиста Владимира Соловьева обсуждали кроме этого убийства еще и гендиректора и главреда МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева и Маргариты Симоньян, а также телеведущих Ольги Скабеевой и Тиграна Кеосаяна. Об этом 25 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативную съемку ФСБ.

    «В период с января по март 2022 года приезжал на квартиру, где обсуждались в моем присутствии поджоги машин с символикой поддержки спецоперации, а также военкоматов. И помимо этого убийства людей, которые несли пропаганду, то есть Соловьева, Киселева, Скабеевой, Попова, Кеосаяна, Симоньян», — рассказывает один из людей, показанных в ролике.

    Напомним, что о попытке покушения на Владимира Соловьева сообщил президент России Владимир Путин. В ФСБ задержание злоумышленников подтвердили. По версии Следственного комитета РФ, задержанные планировали подорвать машину телеведущего в Москве.

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