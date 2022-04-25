Путин: ФСБ пресекла попытку убийства известного российского тележурналиста

ФСБ пресекла деятельность террористической группы, планировавшей нападение и убийство одного из известных российских тележурналистов. Об этом 25 апреля заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенной коллегии Генпрокуратуры.
«Пресечена деятельность террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских тележурналистов», — сказал он.
По данным РИА «Новости», террористическая организация планировала убийство телеведущего Владимира Соловьева. Подозреваемые задержаны.
«В ходе обысков изъято самодельное взрывное устройство, 8 самодельных «коктейлей Молотова», 6 пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более 1 тысячи патронов, наркотические средства, поддельные украинские паспорта», — говорится в публикации агентства.
Сейчас задержанные дают признательные показания о подготовке убийства Соловьева, после которого они планировали скрыться за рубежом.