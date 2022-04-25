Путин: ФСБ пресекла попытку убийства известного российского тележурналиста

ФСБ пресекла деятельность террористической группы, планировавшей нападение и убийство одного из известных российских тележурналистов. Об этом 25 апреля заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенной коллегии Генпрокуратуры.



«Пресечена деятельность террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских тележурналистов», — сказал он.

По данным РИА «Новости», террористическая организация планировала убийство телеведущего Владимира Соловьева. Подозреваемые задержаны.