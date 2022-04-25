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    СК: Машину журналиста Соловьева хотели подорвать, задержаны шестеро

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    57 комментариев

    Задержаны шестеро фигурантов уголовного дела о покушении на убийство журналиста Владимира Соловьева. Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

    По данным следствия, злоумышленники являются членами запрещенной в России организации National Socialism/White Power*. СК считает, что они планировали подорвать машину телеведущего в Москве.

    «В ходе проведенных у фигурантов обысков при сопровождении ФСБ России обнаружены и изъяты компоненты, необходимые для изготовления самодельного взрывного устройства, предположительно, само СВУ, многочисленные единицы оружия и боеприпасы к ним, нацистская символика, а также наркотические вещества», — уточнили в ведомстве. Кроме того, у подозреваемых нашли поддельные паспорта Украины.

    Следствие будет просить суд об аресте фигурантов.

    О сорванной попытке покушения на Соловьева рассказал 25 апреля президент Владимир Путин во время выступления на расширенной коллегии Генпрокуратуры. В ФСБ подтвердили задержание злоумышленников и наличие у них боевого арсенала.

    *Запрещенная в России неонацистская террористическая организация.

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    Комментарии (57)

    atty
    Да кому этот генератор телегов...на нужен, не интересен стал, как и телепростит...ки симонян и пр., поэтому решили "подогреть" спекулируя на теме Украины.
    266186220
    Сало и горилку у этих наркоманов не нашли?
    Leo64
    "у подозреваемых нашли поддельные паспорта Украины"

    Похоже в ФСБ облажались - сорвали свою же собственную операцию по дискредитации Украины.
    А такой был хороший план))
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