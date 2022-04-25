СК: Машину журналиста Соловьева хотели подорвать, задержаны шестеро

Задержаны шестеро фигурантов уголовного дела о покушении на убийство журналиста Владимира Соловьева. Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
По данным следствия, злоумышленники являются членами запрещенной в России организации National Socialism/White Power*. СК считает, что они планировали подорвать машину телеведущего в Москве.
«В ходе проведенных у фигурантов обысков при сопровождении ФСБ России обнаружены и изъяты компоненты, необходимые для изготовления самодельного взрывного устройства, предположительно, само СВУ, многочисленные единицы оружия и боеприпасы к ним, нацистская символика, а также наркотические вещества», — уточнили в ведомстве. Кроме того, у подозреваемых нашли поддельные паспорта Украины.
Следствие будет просить суд об аресте фигурантов.
О сорванной попытке покушения на Соловьева рассказал 25 апреля президент Владимир Путин во время выступления на расширенной коллегии Генпрокуратуры. В ФСБ подтвердили задержание злоумышленников и наличие у них боевого арсенала.
*Запрещенная в России неонацистская террористическая организация.