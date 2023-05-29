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    Не бросили, а «оставили сотруднику». Сфинкса, который остался в аэропорту Кольцово, вернут хозяйке

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    Кошку-сфинкса, которую, как сообщалось, бросили в аэропорту Кольцово, на самом деле передали сотруднику. Об этом заявила знакомая хозяйки кошки — и уточнила, что после этой истории будут поданы жалобы в разные инстанции.

    Претензии будут направлены в Федеральное агентство воздушного транспорта, Роспотребнадзор, местное Общество защиты прав потребителей и прокуратуру, сообщает 29 мая E1.RU со ссылкой на собеседницу Наталию.

    Фото: E1.RU
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    Она рассказала, что хозяева сфинкса — пожилая пара из Нижнего Тагила. Якобы кошку оставили сотруднику аэропорта, чтобы его забрала сама Наталия — ей позвонила хозяйка животного, когда сфинкса отказались перевозить. Однако, по словам Наталии, раньше нее забрать кошку успела некая Ирина, которая отказалась ее отдавать, «прикрываясь общественностью, СМИ и службой аэропорта».

    Наталия рассказала, что она с хозяевами кошки решили написать заявление в полицию о похищении животного и после этого Ирина согласилась встретиться и отдать сфинкса. Сейчас он уже у Наталии и скоро вернется к хозяевам.

    «Но у нас остается вопрос к аэропорту как организации, почему он не проработал вопрос по созданию алгоритмов действия. Можно создать или разместить животное в комнату по типу «комнаты матери и ребенка» или назначить ответственного за хранение до момента, когда животное заберут», — резюмировала Наталия, заявив, что по этому поводу будут направлены претензии.

    Ранее сообщалось, что кошку оставили у мусорного ведра в аэропорту и ее приютил персонал местной службы пассажирских перевозок.

    Фото: E1.RU

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