Не бросили, а «оставили сотруднику». Сфинкса, который остался в аэропорту Кольцово, вернут хозяйке

Кошку-сфинкса, которую, как сообщалось, бросили в аэропорту Кольцово, на самом деле передали сотруднику. Об этом заявила знакомая хозяйки кошки — и уточнила, что после этой истории будут поданы жалобы в разные инстанции.

Претензии будут направлены в Федеральное агентство воздушного транспорта, Роспотребнадзор, местное Общество защиты прав потребителей и прокуратуру, сообщает 29 мая E1.RU со ссылкой на собеседницу Наталию.

Фото: E1.RU Поделиться Поделиться





Она рассказала, что хозяева сфинкса — пожилая пара из Нижнего Тагила. Якобы кошку оставили сотруднику аэропорта, чтобы его забрала сама Наталия — ей позвонила хозяйка животного, когда сфинкса отказались перевозить. Однако, по словам Наталии, раньше нее забрать кошку успела некая Ирина, которая отказалась ее отдавать, «прикрываясь общественностью, СМИ и службой аэропорта».



Наталия рассказала, что она с хозяевами кошки решили написать заявление в полицию о похищении животного и после этого Ирина согласилась встретиться и отдать сфинкса. Сейчас он уже у Наталии и скоро вернется к хозяевам.

«Но у нас остается вопрос к аэропорту как организации, почему он не проработал вопрос по созданию алгоритмов действия. Можно создать или разместить животное в комнату по типу «комнаты матери и ребенка» или назначить ответственного за хранение до момента, когда животное заберут», — резюмировала Наталия, заявив, что по этому поводу будут направлены претензии.

Ранее сообщалось, что кошку оставили у мусорного ведра в аэропорту и ее приютил персонал местной службы пассажирских перевозок.

