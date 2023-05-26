Загадка сфинкса. В Екатеринбурге хозяева бросили лысую кошку в аэропорту и улетели

Не по-человечески поступили с обаятельной лысой кошкой породы сфинкс. Хозяева бросили её в екатеринбургском аэропорту Кольцово, передаёт 26 мая портал Е1.RU.
Одна из пассажирок предала сфинкса, потому что ей не разрешили пронести животное на борт самолёта в рюкзаке. По правилам кошки летают в переносках. Женщина оставила питомца прямо у мусорного ведра, а сама села на самолет и улетела в Москву, рассказали Е1.RU сотрудники аэропорта.
Пока сфинкса приютил персонал местной службы пассажирских перевозок.
Похожий случай 21 мая произошел в московском аэропорту Шереметьево, рассказывает MSK1.RU. Эта история предательства вообще не имеет смягчающих обстоятельств. Кошку оставили прямо в переноске — то есть при желании её можно было пронести в самолёт. Сотрудники службы безопасности накормили кошку и взяли над ней шефство. Видимо, будут искать для неё новых хозяев.