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    Загадка сфинкса. В Екатеринбурге хозяева бросили лысую кошку в аэропорту и улетели

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    12 комментариев

    Не по-человечески поступили с обаятельной лысой кошкой породы сфинкс. Хозяева бросили её в екатеринбургском аэропорту Кольцово, передаёт 26 мая портал Е1.RU.

    Одна из пассажирок предала сфинкса, потому что ей не разрешили пронести животное на борт самолёта в рюкзаке. По правилам кошки летают в переносках. Женщина оставила питомца прямо у мусорного ведра, а сама села на самолет и улетела в Москву, рассказали Е1.RU сотрудники аэропорта.

    Пока сфинкса приютил персонал местной службы пассажирских перевозок.

    Фото: читатель E1.RU
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    Фото: читатель E1.RU
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    Фото: читатель E1.RU
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    Похожий случай 21 мая произошел в московском аэропорту Шереметьево, рассказывает MSK1.RU. Эта история предательства вообще не имеет смягчающих обстоятельств. Кошку оставили прямо в переноске — то есть при желании её можно было пронести в самолёт. Сотрудники службы безопасности накормили кошку и взяли над ней шефство. Видимо, будут искать для неё новых хозяев.

    Фото: читатель E1.RU
    Фото: читатель E1.RU
    Фото: читатель E1.RU

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    КошкаКошка породы сфинксАэропортПредательство
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    Комментарии 12

    28058288926 Мая 2023 в 13:24
    хорошая ...
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