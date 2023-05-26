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    Лось попал под «Тигуан» на Мурманском шоссе. В больнице женщина

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    Ещё один лось пополнил печальную статистику аварий. В темноте женщина-водитель не успела среагировать.

    ДТП, по данным «Дорожного инспектора», произошло 25 мая около 23:40 на 108-м километре дороги «Кола» в Волховском районе Ленобласти. 37-летняя женщина с 20-летним стажем вождения на «Фольксвагене Тигуане» ехала в сторону Мурманска и сбила лося. О состоянии животного не сообщается. Женщина с рваной раной попала в больницу Волхова.

    Кроме того, сегодняшней ночью лосей видели на 54-м километре Приозерного шоссе. Сейчас особенно активны молодые животные. У лосих появляются новые детёныши, они прогоняют годовалых, и те отправляются в рискованные самостоятельные путешествия.

    За погибшего лося виновник ДТП должен заплатить государству компенсацию в размере 80 000 рублей.

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