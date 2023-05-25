Лоси нынче дороги. Водитель заплатит 80 тысяч за сбитого лесного великана

Водитель заплатит 80 тысяч рублей за сбитого лося, сообщает 25 мая пресс-служба прокуратуры Петербурга. Автовладельца оштрафовали по иску, который подала природоохранная прокуратура. Само ДТП с летальным для лося исходом произошло в ночь с 13 на 14 октября прошлого года на Софийской улице. Последствия запечатлел регистратор одного из очевидцев. «Фонтанка» писала об этом случае, посмотреть можно здесь.
С точки зрения закона, гибель дикого животного в ДТП наносит ущерб Российской Федерации. Природоохранный прокурор попросил взыскать с водителя 80 тысяч рублей, суд это требование удовлетворил в полном объёме.
Именно сейчас на дорогах вокруг Петербурга и на окраинах города за рулём нужно быть особенно осторожными. У лосей в разгаре весенняя миграция. В мае рождаются лосята, а своих старших детей, годовалых, лосихи отгоняют. Лоси-подростки отправляются в первое самостоятельное путешествие и часто выходят на дороги. Так будет до конца июня. Самое вероятное время встретить лося на трассе — поздний вечер, ночь и рассвет.
Так, 22 мая молодой лось был замечен ранним утром возле КАД. К магистрали животное вышло в районе ТЦ «МЕГА Парнас».
Если вы увидели лося на дороге, не сигнальте и не привлекайте его внимание. Взрослые самцы имеют массу до 600 килограммов, при этом могут за секунды разогнаться более чем до 50 км/ч. Сила удара сопоставима со встречным грузовиком.