Лоси нынче дороги. Водитель заплатит 80 тысяч за сбитого лесного великана

Водитель заплатит 80 тысяч рублей за сбитого лося, сообщает 25 мая пресс-служба прокуратуры Петербурга. Автовладельца оштрафовали по иску, который подала природоохранная прокуратура. Само ДТП с летальным для лося исходом произошло в ночь с 13 на 14 октября прошлого года на Софийской улице. Последствия запечатлел регистратор одного из очевидцев. «Фонтанка» писала об этом случае, посмотреть можно здесь.



С точки зрения закона, гибель дикого животного в ДТП наносит ущерб Российской Федерации. Природоохранный прокурор попросил взыскать с водителя 80 тысяч рублей, суд это требование удовлетворил в полном объёме.