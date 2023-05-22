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    На Парнасе не Пегас. Возле КАД замечен молодой лось

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    Молодой лось был замечен ранним утром 22 мая возле КАД. Кадры публикует телеграм-канал «Мегаполис». К магистрали животное вышло в районе ТЦ «МЕГА Парнас». Видно, что это уже не лосенок, а скорее всего, детёныш прошлого года.

    Сейчас у лосей в разгаре весенняя миграция. В мае рождаются лосята, а своих старших детей, годовалых, лосихи отгоняют. Лоси-подростки отправляются в первое самостоятельное путешествие, перемещаются хаотично и часто выходят на дороги. Водителям стоит учитывать возможность встречи с животными. Миграция лосиной молодёжи продлится до конца июня. Самое вероятное время встретить лося на трассе — поздний вечер, ночь и рассвет.

    Если вы заметили лося, тормозите и на низкой скорости покиньте место встречи. Ни в коем случае не приближайтесь к зверю и не привлекайте его внимание. Это может вызвать у сохатого вспышку ярости. Взрослый лось может весить до 600 килограммов, при этом способен за считаные секунды развить скорость до 56 километров в час.

    ДТП с участием лосей часто заканчиваются смертельно не только для животных.

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