На Парнасе не Пегас. Возле КАД замечен молодой лось

Молодой лось был замечен ранним утром 22 мая возле КАД. Кадры публикует телеграм-канал «Мегаполис». К магистрали животное вышло в районе ТЦ «МЕГА Парнас». Видно, что это уже не лосенок, а скорее всего, детёныш прошлого года.



Сейчас у лосей в разгаре весенняя миграция. В мае рождаются лосята, а своих старших детей, годовалых, лосихи отгоняют. Лоси-подростки отправляются в первое самостоятельное путешествие, перемещаются хаотично и часто выходят на дороги. Водителям стоит учитывать возможность встречи с животными. Миграция лосиной молодёжи продлится до конца июня. Самое вероятное время встретить лося на трассе — поздний вечер, ночь и рассвет.

