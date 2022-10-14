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    Недавно ещё видели живым, а теперь — на дороге мёртвый. На Софийской ДТП с лосем

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    2 комментария

    Последствия очередного ДТП с лосем показывает очевидец. Судя по его сообщению, животное погибло в ночь с 13 на 14 октября на Софийской улице.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Кадры публикует группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». «Софийская улица идет по глухому лесу, узенькая, неосвещенная, деревья вплотную к обочине, и скорость там не менее 100 км/ч. Как там не угробить лося», — отмечает в комментариях подписчик Иван.

    Действительно, лосей у Софийской видели совсем недавно, 11 октября. Сейчас у них гон, и они часто выбегают на дороги, провоцируя аварии. 10 октября на трассе «Кола» в таком ДТП пострадала 6-летняя девочка, а 4 октября неподалёку из-за сохатого столкнулись три машины, в том числе ДПС.

    Однако на дороги выскакивают и другие животные. «Вчера около 8 вечера в очень плотном потоке на внешнем кольце КАД между Мурманкой и Колтушами на крайней левой (!!!!) авария из-за большого кабана. Три машины паровозом и кабан там же. Как он вообще домчал живым до разделительного ограждения через 4 полосы в таком потоке, загадка», — рассказывает в «ДТП и ЧП» Наталия.

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