Недавно ещё видели живым, а теперь — на дороге мёртвый. На Софийской ДТП с лосем

Последствия очередного ДТП с лосем показывает очевидец. Судя по его сообщению, животное погибло в ночь с 13 на 14 октября на Софийской улице.

Кадры публикует группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». «Софийская улица идет по глухому лесу, узенькая, неосвещенная, деревья вплотную к обочине, и скорость там не менее 100 км/ч. Как там не угробить лося», — отмечает в комментариях подписчик Иван.



Действительно, лосей у Софийской видели совсем недавно, 11 октября. Сейчас у них гон, и они часто выбегают на дороги, провоцируя аварии. 10 октября на трассе «Кола» в таком ДТП пострадала 6-летняя девочка, а 4 октября неподалёку из-за сохатого столкнулись три машины, в том числе ДПС.

