Лоси готовятся к зиме в «Мшинском болоте» и бегают вдоль дорог между Колпино и Купчино

Сохатые готовятся к зиме, а это значит, что возрастает вероятность встретиться с ними днем. Особенно осторожными стоит быть грибникам и автомобилистам. Утром 11 октября лосиную семью заметили у дороги на юге Петербурга.

Во время обследования заказника «Мшинское болото» в Ленобласти на предмет соблюдения экологических требований беспилотник, который для этого использовали, заснял лося, который готовится к зиме, сообщает 11 октября пресс-служба Северо-Западного Управления Росприроднадзора. Если в теплое время года сохатые бродят в поисках пропитания по темноте, то теперь они выходят подкрепиться днем, а ночью перемещаются меньше, стараясь максимально сохранять тепло. По осени лоси едят молодые побеги кустарников и деревьев.