Лоси готовятся к зиме в «Мшинском болоте» и бегают вдоль дорог между Колпино и Купчино

пресс-служба Северо-Западного Управления Росприроднадзора
Сохатые готовятся к зиме, а это значит, что возрастает вероятность встретиться с ними днем. Особенно осторожными стоит быть грибникам и автомобилистам. Утром 11 октября лосиную семью заметили у дороги на юге Петербурга.
Во время обследования заказника «Мшинское болото» в Ленобласти на предмет соблюдения экологических требований беспилотник, который для этого использовали, заснял лося, который готовится к зиме, сообщает 11 октября пресс-служба Северо-Западного Управления Росприроднадзора. Если в теплое время года сохатые бродят в поисках пропитания по темноте, то теперь они выходят подкрепиться днем, а ночью перемещаются меньше, стараясь максимально сохранять тепло. По осени лоси едят молодые побеги кустарников и деревьев.
пресс-служба Северо-Западного Управления Росприроднадзора
Из-за такой смены поведения шанс встречи с сохатыми для тех, кто ходит в лес по грибы и ягоды, стал выше. На видео попал взрослый лось. У них уже заканчивается гон, но водителям все еще стоит быть очень внимательными и соблюдать скоростной режим: вероятность появления животных рядом с дорогами остается. «Если заметили рядом с дрогой или на обочине лося, лучше притормозить и пропустить его. Не стоит сигналить, пытаться сократить расстояние в надежде, что лось покинет проезжую часть», — напоминают в управлении.
Этим утром, например, сохатых заметили на юге Петербурга. Как рассказала в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Анна, лосиха с лосенком бежали вдоль Софийской улицы от Колпинского шоссе в сторону Купчино. А накануне вечером на трассе «Кола» в Ленобласти в ДТП с лосем пострадала школьница.