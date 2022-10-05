На «Коле» под Петербургом лось попал под внедорожник и спровоцировал аварию с ДПС

Три автомобиля, в том числе машина ДПС, попали в аварию в Волховском районе Ленинградской области, пишет «Мегаполис» 4 октября. Причиной стал выскочивший на дорогу лось.



Как рассказал порталу очевидец, около половины десятого часа вечера на 166 километре трассы «Кола», между селом Паша и деревней Потанино, внедорожник переехал животное и столкнулся с легковой и автомобилем ДПС. Лось погиб под колёсами, травмы получили водитель и пассажирка одной из машин.