На «Коле» под Петербургом лось попал под внедорожник и спровоцировал аварию с ДПС

Три автомобиля, в том числе машина ДПС, попали в аварию в Волховском районе Ленинградской области, пишет «Мегаполис» 4 октября. Причиной стал выскочивший на дорогу лось.
Как рассказал порталу очевидец, около половины десятого часа вечера на 166 километре трассы «Кола», между селом Паша и деревней Потанино, внедорожник переехал животное и столкнулся с легковой и автомобилем ДПС. Лось погиб под колёсами, травмы получили водитель и пассажирка одной из машин.
Авария собрала трёхкилометровый затор в районе деревни Волосово. К полуночи на карте «Яндекса» следов от него не осталось. «Фонтанка» обратилась за уточнением к ГУ МВД по Петербургу и области.
До середины октября у лосей продолжается осенний гон. Самцы становятся агрессивнее и преодолевают километры в поисках невест, издавая звук, напоминающий стон или глухое мычание. Именно в брачный период лоси чаще всего выбегают на дороги, провоцируя ДТП. При этом встреча с животным может быть опасна не только для автомобиля и здоровья водителя и пассажиров - за сбитого зверя придётся заплатить.