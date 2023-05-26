Петербуржцы уже носят из леса и подберёзовики, и подосиновики. Эксперты советуют, где искать — не там, где летом

Грибной сезон набирает обороты. Публикуем фотоотчеты для тех любителей тихой охоты, которые пропустили первые весточки.
Опытный грибник Станислав Кривошеев рассказал «Фонтанке» о результатах похода в лес во Всеволожском районе 25 мая. Его "улов" — подосиновики жëлто-бурые, подберёзовики обыкновенные и прошлогодняя клюква.
23 мая он тоже ходил в лес и делился фотографиями в сообществе «Планета грибов» во «ВКонтакте». На них и подберёзовики и подосиновиками, и сморчковая шапочка со строчком. «Это чтобы не было игры «верю — не верю». Шапки с подосиновиками у нас могут пересечься только в мае», — пишет Станислав.
Не только он находит «обычные» грибы. Ольга Фёдорова в той же группе похвасталась своим первым подберёзовиком. «Сфотографировала рядом со строчком, они росли в паре десятков сантиметров друг от друга», — рассказывает она.
В сообществе «Грибы и Грибники СПб» тоже всё больше постов. Ольга Комарова нашла грибы прямо на территории детского сада в Приморском районе.
«Каждый год наблюдается одна и та же картина в наших краях: начиная с середины мая, единичные грибники находят первые экземпляры «благородных» грибов (подосиновики, подберезовики, реже — белые)», — рассказывает грибник Антон Трофимов. Тем, кто хочет найти свои «колосовики», он советует посещать смешанные леса с преобладанием лиственных деревьев: в сосновых борах пока делать нечего.