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    Петербуржцы уже носят из леса и подберёзовики, и подосиновики. Эксперты советуют, где искать — не там, где летом

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    Грибной сезон набирает обороты. Публикуем фотоотчеты для тех любителей тихой охоты, которые пропустили первые весточки.

    Опытный грибник Станислав Кривошеев рассказал «Фонтанке» о результатах похода в лес во Всеволожском районе 25 мая. Его "улов" — подосиновики жëлто-бурые, подберёзовики обыкновенные и прошлогодняя клюква.

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    23 мая он тоже ходил в лес и делился фотографиями в сообществе «Планета грибов» во «ВКонтакте». На них и подберёзовики и подосиновиками, и сморчковая шапочка со строчком. «Это чтобы не было игры «верю — не верю». Шапки с подосиновиками у нас могут пересечься только в мае», — пишет Станислав.

    Фото: Станислав Кривошеев / «Планета грибов»
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    Не только он находит «обычные» грибы. Ольга Фёдорова в той же группе похвасталась своим первым подберёзовиком. «Сфотографировала рядом со строчком, они росли в паре десятков сантиметров друг от друга», — рассказывает она.

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    В сообществе «Грибы и Грибники СПб» тоже всё больше постов. Ольга Комарова нашла грибы прямо на территории детского сада в Приморском районе.

    «Каждый год наблюдается одна и та же картина в наших краях: начиная с середины мая, единичные грибники находят первые экземпляры «благородных» грибов (подосиновики, подберезовики, реже — белые)», — рассказывает грибник Антон Трофимов. Тем, кто хочет найти свои «колосовики», он советует посещать смешанные леса с преобладанием лиственных деревьев: в сосновых борах пока делать нечего.

    Фото: Станислав Кривошеев / «Планета грибов»

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