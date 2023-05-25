    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 16

    2 м/с, зап

    759мм

    69%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd79.98eur85.88

    В Ленобласти пошли первые нормальные грибы. Посмотрите, чем сейчас радует лес

    3687
    5 комментариев

    В лесах Ленинградской области нашли первые подосиновики, подберезовики и маслята. О дарах леса рассказали в четверг, 25 мая, в группах «Грибы и грибники СПб» и «Грибы в Ленинградской области» во «ВКонтакте».

    Жительница Сланцев Наталья нашла в лесах Сланцевского района трех маслят.

    ПоделитьсяПоделиться

    Около Лисьего Носа петербурженка Любовь нашла два подосиновика. «Ура! И я нашла первые! Всего два. В прошлом году первый подосиновик я нашла 2 июня. В этом 25 мая!» — написала она во «ВКонтакте».

    ПоделитьсяПоделиться

    Первый подберезовик нашла любительница «тихой охоты» Ольга во Всеволожском районе Ленобласти.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ГрибыЛенинградская область
    ЛАЙК5
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close