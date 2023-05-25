В Ленобласти пошли первые нормальные грибы. Посмотрите, чем сейчас радует лес

В лесах Ленинградской области нашли первые подосиновики, подберезовики и маслята. О дарах леса рассказали в четверг, 25 мая, в группах «Грибы и грибники СПб» и «Грибы в Ленинградской области» во «ВКонтакте».
Жительница Сланцев Наталья нашла в лесах Сланцевского района трех маслят.
Около Лисьего Носа петербурженка Любовь нашла два подосиновика. «Ура! И я нашла первые! Всего два. В прошлом году первый подосиновик я нашла 2 июня. В этом 25 мая!» — написала она во «ВКонтакте».
Первый подберезовик нашла любительница «тихой охоты» Ольга во Всеволожском районе Ленобласти.