ФСБ: На ЛАЭС планировался подрыв, он предотвращён

ФСБ 25 мая объявила о пресечении украинских диверсий на двух российских атомных электростанциях, в том числе под Петербургом, перед 9 мая.

В канун празднования 78-й годовщины Победы диверсионно-террористическая группа службы внешней разведки Украины предприняла попытку подрыва более 30 опор высоковольтных линий электропередачи Ленинградской и Калининской АЭС, сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.



«Террористам удалось подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС и заложить самодельные взрывные устройства под семь опор ЛЭП Калининской АЭС в Тверской области», — отмечается в публикации.

