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    ФСБ: На ЛАЭС планировался подрыв, он предотвращён

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    ФСБ 25 мая объявила о пресечении украинских диверсий на двух российских атомных электростанциях, в том числе под Петербургом, перед 9 мая.

    В канун празднования 78-й годовщины Победы диверсионно-террористическая группа службы внешней разведки Украины предприняла попытку подрыва более 30 опор высоковольтных линий электропередачи Ленинградской и Калининской АЭС, сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.

    «Террористам удалось подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС и заложить самодельные взрывные устройства под семь опор ЛЭП Калининской АЭС в Тверской области», — отмечается в публикации.

    Задержаны два участника группы, а также двое россиян — их пособники. Их, по информации ФСБ, завербовали в сентябре 2022 года. После этого они прошли подготовку в специальных лагерях в Николаевской и Киевской областях Украины, через Польшу переправились в Белоруссию, а оттуда — в Россию через Псковскую область.

    В начале мая в Ленинградской области шесть предполагаемых взрывных устройств нашли на опорах ЛЭП под Гатчиной, а в Сусанинском поселении опору ЛЭП взорвали.

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    АЭСДиверсияПодрыв
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