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    В метро на связи: как высокие скорости интернета помогают в тоннелях

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    Фото: stock.adobe.com
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    Скачивать и слушать музыку, загружать и отправлять фото, смотреть кино и общаться в интернете — все это доступно в петербургском метро. Оператор сотовой связи билайн протестировал качество своего мобильного интернета в тоннелях петербургской подземки. По итогам замеров максимальная скорость загрузки данных в сети билайна составила почти 230 Мбит/с — она была зафиксирована на «зелёной» ветке.

    Под землёй удалось достичь почти столь же высокого показателя скорости, что и на земле. В прошлом году билайн расширил пропускную способность своей сети 4G в Петербурге, и тогда пиковый показатель скорости составил, по данным оператора, более 250 Мбит/с.

    В этом году сеть 4G билайна охватила весь петербургский метрополитен: интернет стал доступен на всех действующих станциях и ветках. Кроме того, оператор предложил клиентам подключить бесплатную услугу, которая дает возможность пользоваться в подземке мобильным интернетом, не расходуя при этом трафик основного пакета.


    Общая средняя скорость передачи данных в метро, согласно отчёту аналитического агентства «Телеком Дейли», составила у билайна 87 Мбит/сек на загрузку, а на отправку — 18 Мбит/сек. Этого более чем достаточно для активных пользователей мобильного интернета — например, можно смотреть фильмы в высоком качестве и общаться по видеосвязи.

    Напомним, что в марте агентство протестировало работу четырёх сотовых операторов в подземке, назвав билайн лидером по средней скорости и доступности интернета. Последняя в сети билайн составила 99,9% — и во всей зоне действия сервиса была зафиксирована стопроцентная доступность скоростной сети 4G.

    Клиентам оператора доступна бесплатная* услуга, позволяющая пользоваться в метро мобильным интернетом, не тратя гигабайты тарифа. Подключить ее можно до 15.03.2024 в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении билайна — на ряде пакетных тарифов. Услуга будет доступна в течение 365 дней с момента подключения.

    *Период проведения акции: с 30.03.2023 по 15.03.2024, подробности о проведении можно прочитать здесь

    Реклама. www.beeline.ru, ПАО «Вымпелком»

    Фото: stock.adobe.com

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