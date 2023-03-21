Назван мобильный оператор с самым доступным интернетом в метро

Исследование агентства «Телеком Дейли» показало: по доступности и средней скорости передачи данных в петербургской подземке лидирует билайн, недавно запустивший свою сеть на всех ветках метро.



Тестирование качества связи проводили в тоннелях на пяти линиях метрополитена. По итогам билайн показал самую высокую доступность мобильного интернета: она составила 99,9%.



В 2023 году билайн расширил сеть в метро на все ветки, поэтому его клиенты могут оставаться на связи и пользоваться интернетом даже во время поездки. При этом везде, где есть сигнал оператора, зафиксирована стопроцентная доступность скоростной сети 4G. Это означает, что можно смотреть видео, скачивать и отправлять файлы и фото, общаться в соцсетях. Кроме того, 4G позволяет пользоваться технологией VoLTE,* которая позволяет совершать голосовые звонки с высоким качеством звука.



Оператор опередил конкурентов и по средней скорости передачи данных. При загрузке она составляет 87 Мбит/сек, при отправке — 18 Мбит/сек. Этого более чем достаточно, чтобы, к примеру, смотреть фильмы в высоком разрешении или общаться по видеосвязи.



В конце 2021 года агентство «Телеком Дейли» уже исследовало качество связи в метро. Тогда билайн также оказался на первом месте по доступности мобильного интернета и средней скорости передачи данных. Однако к 2023 году эти показатели выросли.



«Метро — один из ключевых видов транспорта в Петербурге, каждый день здесь проезжают миллионы человек, среди которых много клиентов билайна. Поэтому мы придаем особое значение качеству связи на станциях и в тоннелях. Исследование агентства подтверждает результаты нашей работы в последние годы. Мы продолжим улучшать сеть в метро, чтобы обеспечить клиентов билайна еще более высоким качеством связи», — комментирует Екатерина Кудряшова, директор региона Запад компании «ВымпелКом».



Исследование «Телеком Дейли» доступно здесь .



*Технология VoLTE (Voice over LTE, «Голос через LTE (ЭлТэЕ)» действует при технической возможности подключения для ряда устройств.