Теперь и Tinkoff: что русские делают с китайскими карточками UnionPay

Фото: Zuma\TASS Поделиться Поделиться





Один из крупнейших банков в России начал предлагать россиянам оформить китайские карточки UnionPay. Как с ними покупать билеты на самолеты, поезда, бронировать отели и в каких странах их можно применять — читайте в полном обзоре «Фонтанки».



Тинькофф Банк с 23 мая начал выпускать карты китайской платежной системы UnionPay для всех своих клиентов. Виртуальные китайские карты выпускают бесплатно, а пластиковые и металлические за доплату в 1 — 2 тысячи рублей. Выпуску предшествовал тестовый период «для своих» с осени 2022 года, поэтому к моменту релиза о картах в новой для банка системе довольного много было известно. Опыт подробно описан в чате UnionPay в России.



Но есть нюансы.

Во-первых, отдельно выпустить карту UnionPay у Тинькофф нельзя — она может быть только дополнительной к другой карте банка. То есть если вы раньше не были их клиентом, то сначала придется выпустить, например, карту МИР. При этом пластик привезут домой, ведь отделений нет в природе.



Во-вторых, и это один из главных плюсов — у Тинькоффа традиционно функциональное приложение, в котором карту можно привязывать к любому из счетов в 17 валютах, а доллары, юани, фунты и йены можно покупать на бирже и выводить мгновенно на банковский счёт. Но в итоге валюта расчета с платёжной системой UnionPay, через которую пересчитываются все транзакции — это доллар США. Поэтому самый выгодный счёт для привязки — доллары США, именно в них приходит запрос на списание от платежной системы, если валюта счета и покупки не совпадает, объяснил один из сотрудников банка.



У банка также возможно снятие наличных без комиссии в рамках ежемесячного лимита, который можно проверить в приложении. Но все упирается в лимит от самой платежной системы UnionPay, общий для карт всех банков, а не только Тинькофф. Лимит действует по каждой карте отдельно (никто не мешает завести несколько) и в день можно снимать до 50 тысяч юаней или эквивалент этой суммы в других валютах. Примерно 569 тыс рублей, 7 200 долларов или 6 700 евро. И до 500 тысяч юаней или эквивалент этой суммы в год. Примерно 5,69 млн рублей, 72 000 долларов или 67 000 евро.



В-третьих, и это главный минус — банк попал под санкции ЕС и Великобритании. Карта, как предупреждает служба поддержки, не работает в странах Евросоюза, США, Великобритании, Израиле, и, по наблюдением участников чата, крайне плохо работает в Египте, а в Грузии проходит только оплата в терминалах Bank of Geogia. Снять деньги там не получится. Таким образом она подойдет тем, кто планирует расплатиться или снять деньги в Турции, ОАЭ или Таиланде, а также в странах Азии, Африки и Южной Америки.



Какие еще банки выдают UnionPay

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Появление UnionPay у Тинькофф скорее исключение. В последние месяцы число банков, которые выпускают карты UnionPay в России и тех, у которых они работают за границей, неуклонно идет на спад. Например, МТС Банк и «Уралсиб» прекратили выпуск карт UnionPay после попадания под блокирующие санкции США. Карты банков «Зенит», «Приморье» и «Санкт-Петербург» перестали работать за границей. С ограничениями в ряде стран столкнулись и клиенты «Россельхозбанка».

В результате в России осталось только восемь банков, включая Тинькофф, чьи карты UnionPay работают за границей. У «ВБРР» выпуск дебетовой карты стоит 6 тысяч рублей. Получить карту «Газпромбанка, «Россельхозбанка» и «Почта Банка» обойдется примерно в 5 тысяч рублей. У «Солидарности», «Русского Стандарта», «Примсоцбанка» в 2,5 — 3 тысячи.



Стоит ли делать виртуальную карту UnionPay

Некоторые банки предлагают выпустить бесплатную виртуальную карту. Но большого смысла в ней нет — её не получится добавить ни в Apple Pay, ни в Google Pay. С картами UnionPay работает система Huawei Pay, однако она пока доступна только обладателем устройств этой компании и клиентам «Газпромбанка», «Россельхозбанка», банков «Восточный» и «Солидарность». У последнего есть своя аналогичная система бесконтактной оплаты для всех Android с NFC — «Солидарность Pay». По наблюдениям участников чата, в некоторых местах карты привязанные к бесконтактным платежным сервисам могут проходить лучше, чем физические. Но для снятия наличных «виртуалки» практически не годятся, а это основной доступный функционал UnionPay на текущий момент в большинстве стран мира.



Где в мире работают карты UnionPay

Довольно быстро стало понятно: заявление на сайте UnionPay https://www.unionpayintl.com/ о 181 поддерживаемых странах это скорее маркетинговый ход. В некоторых китайский пластик может принимать, например, лишь один магазин, а в других и ни одного — поддержку карт в терминалах отключали во время пандемии. Точно можно сказать, что где-то в Италии с карты получится расплатиться в популярных туристических местах, а в Дубае рассчитываться вообще везде, но в целом в Европе и мире чаще всего удастся в лучшем случае просто снимать деньги в некоторых банкоматах. В каких именно — загадка, кажется, и для банков и для самой китайской системы. Никакого официального полного перечня нет. Пытливые россияне сами составили себе обновляемый список работающих банкоматов и магазинов в большинстве стран мира — от Германии и Испании до Индии и Японии. Он здесь.



Главный совет — пробовать все способы оплаты. Скорее всего может не пройти бесконтактная оплата, а вот если вставить чипом или провести магнитной полосой, то результат может быть положительным.

Можно ли по UnionPay оплатить отели и билеты на самолеты и поезда Сразу ответим на главный вопрос— на Booking.com не пройдет!

Но сейчас с помощью UnionPay россияне уже покупают билеты на сайте Turkish Airlines, Pegasus, Airasia, и даже Lufthansa, а через китайский сервис Trip.com и у других авиакомпаний. Также через него можно купить билеты на поезда по Европе и Китаю, и бронировать отели.

Через сервис G2A покупают подарочные карты на Airbnb в евро. Через Klook получается бронировать экскурсионные туры, а через Airalo — покупать виртуальные симкарты для путешествий.

Что касается аренды авто, то здесь чаще нужна именно кредитка — залог наличными в крупных конторах не уважают. Причем она должна быть обязательно с именем на обороте. И есть успешные отчеты из Италии, через местную фирму Locauto и международный Avis в Дубае. Главное, на что смотрят менеджеры прокатных контор, — чтобы на кредитке была голограмма. Впрочем, некоторые обходятся и без кредитки — берут самый дорогой тариф, где включены все риски и предоплата 100%, платят UnionPay или наличными, и ездят без депозитов.



Куда можно переводить деньги по UnionPay

UnionPay не умеет переводить в Европу по номеру карты даже на выпущенный в России пластик. Но зато практически моментально позволяет выводить деньги в СНГ на карты UnionPay через собственную систему MoneyExpress. Она подключена у «Солидарности».

MoneyExpress умеет переводить деньги на китайские карты платёжной системы UnionPay в КНР, если получатель резидент, а также на карты эмитированные в странах СНГ, кроме России, и во Вьетнам и ОАЭ. Конвертация платежей идёт через доллар. За раз можно перевести до 3 тысяч, в месяц — до 10 тысяч и до 50 тысяч долларов в год.

Этим пользуются те, кто завели себе обычные карточки в странах СНГ, также работающие с Поднебесной предприниматели. Переводы проходят моментально.



Резюмируя. UnionPay так и не стала полноценной заменой ушедшим западным системам. Даже сами китайцы, к слову, ездят в Европу с MasterCard и Visa. А на родине пользуются оплатой через WeChat Pay. Но для россиян это всё же костыль, без которого стало бы совсем грустно.



Но тем, кому нужны полноценные карточки без НО, едут в Минск, Казахстан, и даже Ташкент. Или, как вариант, покупают уже на месте предоплаченный «подарочный» MasterCard в Европе — как это работает, читайте в нашем материале.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

