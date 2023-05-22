Карты UnionPay появились у «Тинькофф Банка»

Как уточнили корреспонденту «Фонтанки» в службе поддержки клиентов вечером 22 мая, виртуальную карту можно выпустить бесплатно. А пластиковую или металлическую платно. Заявки уже принимают через приложение или оператора службы поддержки.

«Фонтанка» писала, что UnionPay относительно хорошо работает в странах Азии и Ближнего Востока, но не может быть полноценной заменой Visa и MasterCard в Европе. Как работает китайская система — читайте в нашем разборе.

Те, кому нужно больше возможностей, едут в Минск или даже Ташкент за полноценными карточками. Или покупают предоплаченный «подарочный» MasterCard в Европе — как это работает, читайте в нашем материале.