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    Карты UnionPay появились у «Тинькофф Банка»

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    4 комментария

    «Тинькофф Банк» стал еще одним российским банком, предлагающим клиентам оформить карты китайской платежной системы UnionPay. Служба поддержи уже предлагает сделать заявку.

    22 мая «Тинькофф» изменил тарифные условия на сайте, добавив возможности выпуска и обслуживания дополнительных расчетных и кредитных карт китайской платежной системы UnionPay.

    Как уточнили корреспонденту «Фонтанки» в службе поддержки клиентов вечером 22 мая, виртуальную карту можно выпустить бесплатно. А пластиковую или металлическую платно. Заявки уже принимают через приложение или оператора службы поддержки.

    «Фонтанка» писала, что UnionPay относительно хорошо работает в странах Азии и Ближнего Востока, но не может быть полноценной заменой Visa и MasterCard в Европе. Как работает китайская система — читайте в нашем разборе.

    Те, кому нужно больше возможностей, едут в Минск или даже Ташкент за полноценными карточками. Или покупают предоплаченный «подарочный» MasterCard в Европе — как это работает, читайте в нашем материале.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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    UnionPayChina UnionPayТинькофф Банк
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    Комментарии 4

    Соловей-Помётчик22 Мая 2023 в 23:39
    Вполне себе нормальная виза за один день в каспи банке Казахстана. Причём с опцией счета в в долларах
    +0−0
    SmehSkvozSlezy22 Мая 2023 в 22:50
    Официальный ответ банка: "пока не выпускаем".
    +0−0
    Михаил Микушин22 Мая 2023 в 22:44
    Все в Ташкент! За нормальной "Визой"!
    +3−0
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