Китайская UnionPay ограничила выдачу наличных по российским картам

Китайская платежная система UnionPay изменила условия снятия наличных за пределами России. Теперь по российским картам есть четкий дневной и годовой лимит, сообщили в Банке «Приморье» — одном из нескольких эмитентов карт этой системы в России.



«Информируем вас о том, что платежная система UnionPay ввела ограничения для всех российских банков на снятие наличных за пределами РФ: 50 000 юаней в день (или эквивалент данной сумме в других валютах) по карте, 500 000 юаней в год по карте (или эквивалент данной сумме в других валютах)», — говорится в сообщении на сайте «Приморья» от 29 декабря.

