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    Китайская UnionPay ограничила выдачу наличных по российским картам

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    Китайская платежная система UnionPay изменила условия снятия наличных за пределами России. Теперь по российским картам есть четкий дневной и годовой лимит, сообщили в Банке «Приморье» — одном из нескольких эмитентов карт этой системы в России.

    «Информируем вас о том, что платежная система UnionPay ввела ограничения для всех российских банков на снятие наличных за пределами РФ: 50 000 юаней в день (или эквивалент данной сумме в других валютах) по карте, 500 000 юаней в год по карте (или эквивалент данной сумме в других валютах)», — говорится в сообщении на сайте «Приморья» от 29 декабря.

    По курсу ЦБ на 29 декабря: 50 тысяч юаней — это около 500 тысяч рублей, а 500 тысяч юаней — около 5 млн. В банке рекомендуют просто открывать несколько карточек, если надо снимать деньги выше этого лимита.

    Китайская система UnionPay помогла россиянам обойти блокировку MasterCard и Visa. Но ряд стран уже начал ограничивать карты этой системы, выпущенные российскими банками.

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