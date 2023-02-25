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    Экономика и санкции

    Подсанкционные банки предупредили о возможном отключении UnionPay за рубежом

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    Карты Union Pay китайской платежной системы, выпущенные российскими подсанкционными банками, могут перестать работать за рубежом в ближайшее время, пишет РБК 25 февраля.

    Об этом своих клиентов предупредили «Уралсиб», МТС-банк, банк «Зенит» и «Санкт-Петербург». Там рекомендовали держателям кредиток, находящимся за границей, снять наличные. В смс-рассылке клиентам банка «МТС» отмечается, на территории России карты будут работать по-прежнему.

    «Мы сейчас изучаем ситуацию, если будет такая необходимость, клиентов о каких-то необходимых мерах уведомим в ближайшее время, но пока не понятно, как эти санкции будут действовать», – сообщила «Фонтанке» глава службы внешних коммуникаций Банка «Санкт-Петербург» Анна Бархатова.

    От совета снимать наличные клиентам, находящимся за рубежом, в банке пока воздерживаются. Вероятнее всего, по словам Анны Бархатовой, ситуация прояснится в понедельник, о чем держателей карт UnionPay уведомят смс-рассылкой и сообщением на сайте финансовой организации.

    Блокирующие санкции против 11 российских банков США ввели 24 февраля, в их числе банки «Санкт-Петербург», «Уралсиб», «Зенит», МТС-банк, Уральский банк реконструкции и развития, СДМ-банк, «Приморье», Ланта-банк, «Левобережный», Металлинвестбанк и Московский кредитный банк.

    Ранее Еврокомиссия предложила странам ЕС ввести санкции против еще четырех российских банков, в том числе Альфа-банка, Тинькофф-банка и Росбанка.

    В то же время читатели «Фонтанки» отмечают, что карты Россельхозбанка и Газпромбанка по-прежнему работают в Европе, хотя блокирующие санкции в отношении них были введены еще 24 февраля 2022 года.

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