Подсанкционные банки предупредили о возможном отключении UnionPay за рубежом

Карты Union Pay китайской платежной системы, выпущенные российскими подсанкционными банками, могут перестать работать за рубежом в ближайшее время, пишет РБК 25 февраля.



Об этом своих клиентов предупредили «Уралсиб», МТС-банк, банк «Зенит» и «Санкт-Петербург». Там рекомендовали держателям кредиток, находящимся за границей, снять наличные. В смс-рассылке клиентам банка «МТС» отмечается, на территории России карты будут работать по-прежнему.



«Мы сейчас изучаем ситуацию, если будет такая необходимость, клиентов о каких-то необходимых мерах уведомим в ближайшее время, но пока не понятно, как эти санкции будут действовать», – сообщила «Фонтанке» глава службы внешних коммуникаций Банка «Санкт-Петербург» Анна Бархатова.

