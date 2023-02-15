Reuters узнал подробности новых санкций ЕС против Тинькофф-банка и Альфа-банка

Еврокомиссия предложила странам ЕС ввести санкции против еще четырех российских банков, в том числе Альфа-банка, Тинькофф-банка и Росбанка. Как сообщает 15 февраля Reuters, эти банки должны быть исключены из глобальной системы обмена сообщениями SWIFT.

После начала спецоперации ВС РФ на Украине от SWIFT отключили Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк и другие банки. Однако Альфа-банк и Росбанк не оказались под санкциями ЕС, хотя и были включены в санкционный список США. Также Тинькофф-банк не находится под европейскими санкциями.