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    Reuters узнал подробности новых санкций ЕС против Тинькофф-банка и Альфа-банка

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    Еврокомиссия предложила странам ЕС ввести санкции против еще четырех российских банков, в том числе Альфа-банка, Тинькофф-банка и Росбанка. Как сообщает 15 февраля Reuters, эти банки должны быть исключены из глобальной системы обмена сообщениями SWIFT.

    После начала спецоперации ВС РФ на Украине от SWIFT отключили Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк и другие банки. Однако Альфа-банк и Росбанк не оказались под санкциями ЕС, хотя и были включены в санкционный список США. Также Тинькофф-банк не находится под европейскими санкциями.

    Ранее «Фонтанка» писала, что Евросоюз в рамках 10-го пакета санкций может ввести ограничения против Альфа-банка, Тинькофф-банка, Росбанка и Фонда национального благосостояния (ФНБ).

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