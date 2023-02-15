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    Bloomberg: Евросоюз может ввести санкции против Альфа-Банка, Тинькофф-Банка и ФНБ

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    Евросоюз в рамках десятого пакета санкций может ввести ограничения против Альфа-Банка, Тинькофф-Банка, Росбанка и Фонда национального благосостояния (ФНБ). Также в санкционные списки внесут российского страхователя судов, перевозящих нефть, и некоторые российские СМИ. Об этом 15 февраля сообщил Bloomberg со ссылкой на проект документа.

    По информации агентства, ЕС также наложит торговые ограничения на используемые российскими военными товары и технологии, а также электронику, редкоземельные элементы и тяжелые элементы. Кроме этого, ЕС может ввести запрет на транзит товаров через Россию, чтобы усложнить обход санкций.

    Гражданам России запретят занимать должности в руководящих органах критически важных операторов инфраструктурных предприятий и промышленных объектов.

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