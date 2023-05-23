В Екатеринбурге мужчина столкнул с балкона 12-летнего сына, защищавшего мать

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор за покушение на двойное убийство, в том числе методом выбрасывания из окна. Больше всего пострадал ребёнок, пытавшийся остановить родительскую ссору.

Виновным в покушении 23 мая признан Павел Семериков, следует из картотеки суда. Установлено, что в июне прошлого года он поругался с женой в квартире на Дагестанской улице и перешёл к рукоприкладству, сообщает прокуратура Свердловской области.

Останавливаться, похоже, не планировал, но отпор дал 12-летний сын. Мальчик сначала выбил из его рук табурет, а позже ударил ножом — в ответ на удар рукоятью, нанесённый по лицу матери.

Это позволило женщине выскочить из квартиры. Ребёнок тоже успел выйти на общий балкон, где его настиг отец. Семериков, как установило обвинение и суд, ударил сына так, что мальчик слетел с пяти метров.

С сочетанной травмой головы, тела, рук и ног его госпитализировали. Жизнь пострадавшего удалось спасти.