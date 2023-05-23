    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 15

    2 м/с, южн

    765мм

    67%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd79.94eur86.5

    В Екатеринбурге мужчина столкнул с балкона 12-летнего сына, защищавшего мать

    3910
    11 комментариев

    Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор за покушение на двойное убийство, в том числе методом выбрасывания из окна. Больше всего пострадал ребёнок, пытавшийся остановить родительскую ссору.

    Фото: прокуратура Свердловской области
    ПоделитьсяПоделиться

    Виновным в покушении 23 мая признан Павел Семериков, следует из картотеки суда. Установлено, что в июне прошлого года он поругался с женой в квартире на Дагестанской улице и перешёл к рукоприкладству, сообщает прокуратура Свердловской области.

    Останавливаться, похоже, не планировал, но отпор дал 12-летний сын. Мальчик сначала выбил из его рук табурет, а позже ударил ножом — в ответ на удар рукоятью, нанесённый по лицу матери.

    Это позволило женщине выскочить из квартиры. Ребёнок тоже успел выйти на общий балкон, где его настиг отец. Семериков, как установило обвинение и суд, ударил сына так, что мальчик слетел с пяти метров.

    С сочетанной травмой головы, тела, рук и ног его госпитализировали. Жизнь пострадавшего удалось спасти.

    Семерикову назначили девять лет и четыре месяца в колонии строгого режима. В прокуратуре уточняют, что ранее мужчина был неоднократно судим. Согласно картотеке суда, его привлекали за разбои и кражи. В 2014 году мужчина получил три с половиной года строгого режима по наркотической статье. В решении отмечено, что на тот момент у него было двое малолетних детей.

    Фото: прокуратура Свердловской области

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Екатеринбург
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ11
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 11

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close