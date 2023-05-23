Недавний именинник пострелял у черного «Гелендвагена» и поехал в ресторан на Трибуца

Посетитель ресторана на улице Адмирала Трибуца решил устроить себе эффектное появление. Прежде чем подъехать к заведению, он открыл огонь возле своего «Гелендвагена».



В полицию о стрелке сообщили около половины второго ночи в понедельник, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 23 мая. Женщина сообщила, что у дома 7 мужчина — вероятно, нетрезвый — вышел из машины, три раза выстрелил в воздух и поехал к ресторану в том же здании.



Долго искать нарушителя не пришлось — его задержали около указанного дома через несколько минут. Он действительно был пьян, при себе имел травматический пистолет «Гранд Пауэр», а за четыре дня до этого ему исполнилось 39. На месте нашлись три использованные гильзы.

