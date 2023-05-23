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    Недавний именинник пострелял у черного «Гелендвагена» и поехал в ресторан на Трибуца

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    Посетитель ресторана на улице Адмирала Трибуца решил устроить себе эффектное появление. Прежде чем подъехать к заведению, он открыл огонь возле своего «Гелендвагена».

    В полицию о стрелке сообщили около половины второго ночи в понедельник, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 23 мая. Женщина сообщила, что у дома 7 мужчина — вероятно, нетрезвый — вышел из машины, три раза выстрелил в воздух и поехал к ресторану в том же здании.

    Долго искать нарушителя не пришлось — его задержали около указанного дома через несколько минут. Он действительно был пьян, при себе имел травматический пистолет «Гранд Пауэр», а за четыре дня до этого ему исполнилось 39. На месте нашлись три использованные гильзы.

    Временно мужчину поместили в изолятор с протоколом о мелком хулиганстве, но уголовное дело о хулиганстве уже возбуждено. Внимание полиции задержанный до этого привлекал только один раз — угрожал жене убийством ножом, но потом супруги помирились.

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    Комментарии 5

    Гость23 Мая 2023 в 08:44
    Цвет! Они летят на цвет!
    +3−0
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