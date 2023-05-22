Настроение понедельника в Петербурге — унитаз на самокате

Электросамокаты продолжают пробуждать в петербуржцах тягу к творчеству. Утром 22 мая на Кантемировской улице, по словам очевидца, прохожих радовала вот такая инсталляция.
Фотографию самоката с унитазом публикует группа «Пpизнaвaшки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Из ожидаемых шуток процитируем одну: «Это батарея, самик работает на отходах жизнедеятельности».
Чего только не делают горожане с самокатами, помимо езды на них: закидывают в урны, на деревья, на уличные конструкции, бросают в воду. Вот так обошлись с электротранспортом 17 мая на пересечении Комендантского проспкта и улицы Шаврова.