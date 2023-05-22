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    Настроение понедельника в Петербурге — унитаз на самокате

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    2 комментария

    Электросамокаты продолжают пробуждать в петербуржцах тягу к творчеству. Утром 22 мая на Кантемировской улице, по словам очевидца, прохожих радовала вот такая инсталляция.

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    Фотографию самоката с унитазом публикует группа «Пpизнaвaшки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Из ожидаемых шуток процитируем одну: «Это батарея, самик работает на отходах жизнедеятельности».

    Чего только не делают горожане с самокатами, помимо езды на них: закидывают в урны, на деревья, на уличные конструкции, бросают в воду. Вот так обошлись с электротранспортом 17 мая на пересечении Комендантского проспкта и улицы Шаврова.

    Фото: читатель "Фонтанки" Игорь
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    Фото: «Пpизнaвaшки ДТП и ЧП Санкт-Петербург»
    Фото: читатель "Фонтанки" Игорь

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    Комментарии 2

    -4°22 Мая 2023 в 12:24
    Для опаздывающих на учебу/работу
    +0−0
    Гость22 Мая 2023 в 12:22
    А что остается, раз власть не желает слышать? Как на диком западе.
    +0−0
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