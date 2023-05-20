В пресс-службе Захара Прилепина рассказали, что с ним происходит

Писатель Захар Прилепин может присаживаться с помощью врачей и готовится к реабилитации после пережитого покушения, рассказали РИА Новости в его пресс-службе 20 мая.



Прилепин всё еще остается в палате интенсивной терапии, но после последней операции «уже стал присаживаться при помощи врачей», а его состояние позволяет «в скором времени приступить к первому этапу реабилитации».



Как писала «Фонтанка», внедорожник Прилепина подорвали 6 мая в Нижегородской области. Писатель был за рулем, но выжил. Погиб пассажир — его сослуживец. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте. Подозреваемый Александр Пермяков арестован на два месяца.

