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    В пресс-службе Захара Прилепина рассказали, что с ним происходит

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    Писатель Захар Прилепин может присаживаться с помощью врачей и готовится к реабилитации после пережитого покушения, рассказали РИА Новости в его пресс-службе 20 мая.

    Прилепин всё еще остается в палате интенсивной терапии, но после последней операции «уже стал присаживаться при помощи врачей», а его состояние позволяет «в скором времени приступить к первому этапу реабилитации».

    Как писала «Фонтанка», внедорожник Прилепина подорвали 6 мая в Нижегородской области. Писатель был за рулем, но выжил. Погиб пассажир — его сослуживец. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте. Подозреваемый Александр Пермяков арестован на два месяца.

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