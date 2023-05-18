Дали два месяца. В МИД РФ назвали условия прекращения «зерновой сделки»

Россия не будет продлевать зерновую сделку после 17 июля, если все проблемные вопросы по ней не решат, сообщает 18 мая Министерство иностранных дел РФ.
В МИД обозначили проблемные точки: прогресс по меморандуму Россия — ООН отсутствует, большая часть зерна идет на «сытые» европейские рынки, поставки российской сельхозпродукции блокируются.
«Нуждающиеся страны получают абсолютный мизер — 722 000 тонн (или 2,5%) от общего числа в 30 млн тонн, вывезенных из украинских портов за 9 месяцев», — такие данные приводятся в заявлении.
Также МИД РФ подчеркивает, что нет подвижек и по возобновлению поставок аммиака, отсутствует прогресс по переподключению Россельхозбанка к Swift.
«Без выполнения этих требований ни о каком расширении черноморской инициативы речи не идет, а сама договоренность будет прекращена после 17 июля», — говорится в сообщении министерства.
Напомним, о продлении «зерновой сделки» сообщили 17 марта. Сначала об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он отметил, что «российские друзья» пообещали, что не будут препятствовать выходу турецких судов из портов Николаев и Ольвия. Затем продление сделки подтвердили в МИД РФ. Впрочем, официальный представитель ведомства Мария Захарова уже тогда подчеркнула, что «перекосы в выполнении зерновой сделки должны быть максимально быстро исправлены».