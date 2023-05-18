Дали два месяца. В МИД РФ назвали условия прекращения «зерновой сделки»

Россия не будет продлевать зерновую сделку после 17 июля, если все проблемные вопросы по ней не решат, сообщает 18 мая Министерство иностранных дел РФ.



В МИД обозначили проблемные точки: прогресс по меморандуму Россия — ООН отсутствует, большая часть зерна идет на «сытые» европейские рынки, поставки российской сельхозпродукции блокируются.

«Нуждающиеся страны получают абсолютный мизер — 722 000 тонн (или 2,5%) от общего числа в 30 млн тонн, вывезенных из украинских портов за 9 месяцев», — такие данные приводятся в заявлении.