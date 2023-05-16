Одно продолжается, другое возбудят заново. СК сообщил о том, как идут дела по Василеостровскому намыву

Следственный комитет продолжает расследование по делу о нарушении правил охраны окружающей среды при работах на Василеостровском намыве. По данным «Фонтанки», ранее его отменила прокуратура.



Как сообщает телеграм-канал следкома 16 мая, «следователями продолжается установление нарушений правил охраны окружающей среды застройщиком в Санкт-Петербурге», называются ООО «Специализированный застройщик «ЛСР» и ООО «Специализированный застройщик «ЛСР Простор». «В рамках проводимой судебно-экологической экспертизы будет установлен ущерб, причиненный в ходе строительных работ», — сообщает ведомство. Речь идет о ст. 246 УК: СК возбуждал дело в начале мая, прокуратура отменяла, а СК возбуждал заново. Однако, по данным «Фонтанки», и это новое дело уже отменено генпрокуратурой.