    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 20

    3 м/с, ю-в

    762мм

    30%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd79.1eur86.09

    Одно продолжается, другое возбудят заново. СК сообщил о том, как идут дела по Василеостровскому намыву

    4749
    30 комментариев

    Следственный комитет продолжает расследование по делу о нарушении правил охраны окружающей среды при работах на Василеостровском намыве. По данным «Фонтанки», ранее его отменила прокуратура.

    Как сообщает телеграм-канал следкома 16 мая, «следователями продолжается установление нарушений правил охраны окружающей среды застройщиком в Санкт-Петербурге», называются ООО «Специализированный застройщик «ЛСР» и ООО «Специализированный застройщик «ЛСР Простор». «В рамках проводимой судебно-экологической экспертизы будет установлен ущерб, причиненный в ходе строительных работ», — сообщает ведомство. Речь идет о ст. 246 УК: СК возбуждал дело в начале мая, прокуратура отменяла, а СК возбуждал заново. Однако, по данным «Фонтанки», и это новое дело уже отменено генпрокуратурой.

    Еще одно уголовное дело, постановление о котором споткнулось о позицию прокуроров, — по ст. 203 УК о превышении полномочий работниками ЧОП, охраняющими территорию. Напомним, 14 мая они просили главу СК Александра Бастрыкина покинуть стройплощадку во время его неожиданного визита, в результате на место прибыл ОМОН, охранников опросили и проверили документы. Возбужденное дело по ст. 203 также отменила прокуратура. Однако 16 мая СК сообщил, что по указанию Бастрыкина оно будет повторно возбуждено.

    По итогам воскресных событий появилось и третье дело по превышению полномочий сотрудниками Смольного (ст. 286 УК). Про его отмену пока информации не поступало. Известно, что сама территория намыва проходит как вещдок по двум делам: по ст. 246 и по ст. 286.

    Подробнее о визите Бастрыкина на намыв и его последствиях читайте в материалах «Фонтанки».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Намывные территории
    ЛАЙК6
    СМЕХ10
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 30

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    30
    close