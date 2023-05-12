Руководить Twitter будет специалист по рекламе из NBCUniversal

Илон Маск 12 мая раскрыл личность нового гендиректора Twitter. Им станет Линда Яккарино, которая до сегодняшнего дня возглавляла рекламный отдел в NBCUniversal.

Маск отмечает, что Яккарино в первую очередь займется бизнес-составляющей компании. Он также сообщил, что ему не терпится поработать с Линдой над тем, чтобы превратить платформу в «приложение для всего».

Команда Яккарино заработала для NBCUniversal около $ 100 млрд.

До работы в NBC Яккорино занимала должность исполнительного вице-президента и главного операционного директора по рекламе в Turner Broadcasting.