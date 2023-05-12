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    Руководить Twitter будет специалист по рекламе из NBCUniversal

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    Илон Маск 12 мая раскрыл личность нового гендиректора Twitter. Им станет Линда Яккарино, которая до сегодняшнего дня возглавляла рекламный отдел в NBCUniversal.

    Маск отмечает, что Яккарино в первую очередь займется бизнес-составляющей компании. Он также сообщил, что ему не терпится поработать с Линдой над тем, чтобы превратить платформу в «приложение для всего».

    Команда Яккарино заработала для NBCUniversal около $ 100 млрд.

    До работы в NBC Яккорино занимала должность исполнительного вице-президента и главного операционного директора по рекламе в Turner Broadcasting.

    Илон Маск объявил о новом директоре накануне, но не назвал ее имени. Сам он останется на должностях исполнительного и технического директора.

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