Путин: Против России снова развязана война, но страна обеспечит безопасность

Владимир Путин выступил 9 мая с речью на параде Победы на Красной площади. Глава государства поздравил россиян с Днем Победы и заявил, что против России вновь развязана война. Слова президента России опубликовала пресс-служба Кремля.

«Цивилизация вновь находится на решающем, переломном рубеже. Против нашей Родины вновь развязана настоящая война, но мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность», — сказал Путин.

Глава государства раскритиковал снос памятников советским воинам, происходящий в ряде стран, и заявил о «создании культа нацистов». Также Владимир Путин в своей речи уделил внимание участникам спецоперации. «Нет сейчас важнее дела, чем ваша боевая работа», — сказал он.