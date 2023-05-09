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    ТЕМА ДНЯ

    Петербург отмечает 9 мая

    Путин: Против России снова развязана война, но страна обеспечит безопасность

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    8 комментариев

    Владимир Путин выступил 9 мая с речью на параде Победы на Красной площади. Глава государства поздравил россиян с Днем Победы и заявил, что против России вновь развязана война. Слова президента России опубликовала пресс-служба Кремля.

    «Цивилизация вновь находится на решающем, переломном рубеже. Против нашей Родины вновь развязана настоящая война, но мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность», — сказал Путин.

    Глава государства раскритиковал снос памятников советским воинам, происходящий в ряде стран, и заявил о «создании культа нацистов». Также Владимир Путин в своей речи уделил внимание участникам спецоперации. «Нет сейчас важнее дела, чем ваша боевая работа», — сказал он.

    Путин отметил, что Россия хочет видеть будущее мирным свободным и стабильным. Кроме того, президент подчеркнул, что для РФ нет недружественных народов ни на Западе, ни на Востоке.

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    9 МаяВладимир ПутинКрасная площадьПарад Победы
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    Комментарии 7

    Гость09 Мая 2023 в 11:49
    И кто это сделал?
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