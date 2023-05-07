Часть зелено-водного каркаса Петербурга. Бастрыкин поручил проверить вырубку деревьев на Карповке после обращения жителей

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку вырубки деревьев на набережной реки Карповки после обращения петербуржцев, несогласных с действиями рабочих. Об этом 7 мая сообщает пресс-служба Следкома.
Из релиза ведомства следует, что жители опубликовали обращение к главе СК в соцсети. В нем отмечается, что «насаждения являются частью зелено-водного каркаса Санкт-Петербурга и напрямую обеспечивают его экологическую безопасность, а также являются местом обитания птиц и мелких животных».
Бастрыкин поручил
Вырубка деревьев у Барочного моста на набережной реки Карповки в Петроградском районе началась 2 мая и вызвала недовольство очевидцев. Как пояснили в районной администрации, деревья вырубаются в ходе дноочистительных работ.
Соответствующий госконтракт исполняет подконтрольное комитету по природопользованию ГУП «Экострой». Работы проводятся на участке Карповки от Молодежного моста до дома
В комитете «Фонтанке» рассказали, чтобы расчистить русло реки, планируется вырубить 26 деревьев. В ведомстве добавили, что подрядчику дано указание бережно относиться к зеленым насаждениям.