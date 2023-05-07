    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 6

    4 м/с, зап

    773мм

    26%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd76.82eur84.91

    Часть зелено-водного каркаса Петербурга. Бастрыкин поручил проверить вырубку деревьев на Карповке после обращения жителей

    1100
    4 комментария

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку вырубки деревьев на набережной реки Карповки после обращения петербуржцев, несогласных с действиями рабочих. Об этом 7 мая сообщает пресс-служба Следкома.

    Из релиза ведомства следует, что жители опубликовали обращение к главе СК в соцсети. В нем отмечается, что «насаждения являются частью зелено-водного каркаса Санкт-Петербурга и напрямую обеспечивают его экологическую безопасность, а также являются местом обитания птиц и мелких животных».

    Бастрыкин поручил и. о. главы ГСУ СК по Петербургу Олегу Бобкову провести проверку и доложить о результатах.

    Вырубка деревьев у Барочного моста на набережной реки Карповки в Петроградском районе началась 2 мая и вызвала недовольство очевидцев. Как пояснили в районной администрации, деревья вырубаются в ходе дноочистительных работ.

    Соответствующий госконтракт исполняет подконтрольное комитету по природопользованию ГУП «Экострой». Работы проводятся на участке Карповки от Молодежного моста до дома № 37 по Барочной улице. Сумма составляет 104,5 миллиона рублей. По плану всё должно быть завершено до конца 2023 года.

    В комитете «Фонтанке» рассказали, чтобы расчистить русло реки, планируется вырубить 26 деревьев. В ведомстве добавили, что подрядчику дано указание бережно относиться к зеленым насаждениям.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close