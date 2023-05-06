В Петербурге остановили приметную машину, в которой везли полкило запретного

В Кировском районе города остановили ярко-жёлтый «Шевроле Камаро», в котором везли полкило наркотиков. Об этом «Фонтанке» стало известно 6 мая.
Автомобиль привлек к себе внимание правоохранителей накануне днём на Дачном проспекте, 34. В салоне находились 30-летний житель Сыктывкара и 30-летний петербуржец, который попытался незаметно избавиться от запретного.
Прозрачный пакет с 498 граммами «синтетики» валялся менее чем в шаге от машины. Обоих мужчин доставили в отдел полиции. В их отношении составили протоколы по 6.9 статье КоАП РФ («Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ»).
Возбуждено уголовное дело по третьей части 30 статьи и по четвертой части 228.1 статьи УК РФ («Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере»). Решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.