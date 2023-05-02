«Икеа» в России принесла 10 миллиардов убытка

Общество «Икеа Дом», основное юридическое лицо структуры шведской компании «Икеа» в России, в чей состав входят 13 филиалов по всей стране, принесло за год 10,7 миллиарда убытков. Как следует из отчетности за 2022 год, опубликованной в СПАРК, всего годом ранее компания заработала 7,7 миллиарда чистой прибыли.



Оборот ООО «Икеа Дом» упал втрое: до 48,6 миллиарда рублей по итогам 2022 года с 157 миллиардов годом ранее. С августа прошлого года компания, принадлежащая на 100 % Ingka Holding Europe B.V., находится в стадии ликвидации.

О полном уходе из России IKEA заявила год назад, причиной в компании назвали спецоперацию на Украине. Мебельные фабрики «Икеа Индастри Вятка», «Икеа Индастри Тихвин» приобрело одно из ведущих деревообрабатывающих предприятий Коми «Лузалес», «Икеа Индастри Новгород» купил производитель декоративных покрытий для интерьерной отделки из Петербурга «Слотекс».