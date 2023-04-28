Визовый центр Франции ввел предоплату за запись на подачу документов. Так борются с ботами — перекупщиками слотов

Визовый центр Франции ввёл предоплату при записи на подачу документов на визу. Об этом говорится на сайте организации 28 апреля.



Речь об оплате сервисного сбора, который составляет 35,5 евро в рублях по курсу на момент осуществления записи. Ранее эту сумму уплачивали вместе с визовым сбором после подачи документов.

Цель нововведения не уточняется. Вероятно, это делается для того, чтобы бороться с ботами, которые мгновенно бронируют все свободные слоты и затем продают записи желающим получить визу за деньги. О том, как теперь получить шенгнскую визу, читайте в материале «Фонтанки».