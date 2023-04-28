    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 6

    4 м/с, зап

    761мм

    34%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd81.56eur90.2

    Визовый центр Франции ввел предоплату за запись на подачу документов. Так борются с ботами — перекупщиками слотов

    4366
    22 комментария

    Визовый центр Франции ввёл предоплату при записи на подачу документов на визу. Об этом говорится на сайте организации 28 апреля.

    Речь об оплате сервисного сбора, который составляет 35,5 евро в рублях по курсу на момент осуществления записи. Ранее эту сумму уплачивали вместе с визовым сбором после подачи документов.

    Цель нововведения не уточняется. Вероятно, это делается для того, чтобы бороться с ботами, которые мгновенно бронируют все свободные слоты и затем продают записи желающим получить визу за деньги. О том, как теперь получить шенгнскую визу, читайте в материале «Фонтанки».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Шенгенская визаФранцузская визаВизовый центр
    ЛАЙК7
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 22

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    22
    close