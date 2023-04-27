В Петербурге мужчина стрельбой убеждал собачника в необходимости умертвить питомца

В Выборгском районе Петербурга малознакомый с оружием требовал от владельца собаки убить животное. Этому предшествовал словесный конфликт, стало известно «Фонтанке» 27 апреля.
Неприятная беседа между двумя мужчинами произошла вечером 25 апреля у дома 37 на Лесном проспекте. Один из них достал нож и начал угрожать оппоненту, требуя умертвить животное. После этого отошел в сторону и выстрелил в сторону хозяина из предмета, похожего на оружие, сел в «Ситроен» и уехал в неизвестном направлении. Полицейские узнали о случившемся от самого 35-летнего собачника.
На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Нарушителя порядка ищут.
«Фонтанка» писала, что на Русановской улице 52-летний врач-стоматолог распылил газ из баллончика в лицо шестилетней девочке. Все потому, что отец ребенка обратил внимание на то, что на собаке обидчика нет намордника.