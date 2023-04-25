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    После встречи «яжотца» и собачника в Невском районе в больницу увезли 6-летнюю девочку

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    Шестилетняя девочка стала крайней в споре, как правильно выгуливать собак, в Невском районе Петербурга. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 25 апреля.

    В полицию о произошедшем накануне около трех дня сообщил 42-летний отец ребенка. По предварительной информации, из его рассказа следовало, что один из соседей по Русановской улице распылил в лицо его шестилетней дочери газ из баллончика около девяти утра. Скорая увезла девочку в больницу. После осмотра и оказания помощи врачи разрешили ребенку продолжить лечение дома.

    Сотрудники полиции установили возможного обидчика девочки — 52-летнего врача-стоматолога, который действительно живет по соседству. Он якобы гулял утром со своим шпицем. А отец ребенка сделал ему замечание о том, что на собаке нет намордника. Конфликт закончился тем, что врач распылил газ из баллончика. Он попал в лицо ребенку.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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