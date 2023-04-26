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    Депутат Картаполов: «Запрет на выезд из страны за неявку в военкомат сейчас применяться не может»

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    Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов отреагировал на повестки петербургского военкомата, где говорится о реакции на игнорирование мероприятий, связанных с призывом на военную службу.

    «К сожалению, малограмотных людей меньше не становится. Не становится меньше и тех, кто не читает законы».
    Андрей Картаполов, депутат Госдумы

    Андрей Картаполов, будучи одним из авторов закона об электронных повестках, пояснил, что временные меры по обеспечению явки в военкомат начнут применять только в период осеннего призыва.

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    Пока не сформирован Единый реестр воинского учета, автоматизированный запрет на выезд за границу или сделки с недвижимостью технически невозможно осуществить, повторил генерал-полковник запаса, отвечая на вопрос «Фонтанки» 26 апреля.

    Ранее такая же проблема возникла с тестовой рассылкой повесток через «Госуслуги». В Минцифры заявили, что для начала подобного эксперимента необходимо издать соответствующий нормативно-правовой акт.

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    О повестке с упоминанием ограничительных мер за неявку сообщил житель Петербурга Даниил Большаков. В пресс-службе Западного военного округа подтвердили подлинность документа, но объяснили, что такой штампик ставится только для тех граждан, которые ранее неоднократно уклонялись от призыва и в отношении них открыто административное производство.

    Поправки в призывное законодательство вступили в силу 14 апреля. Они направлены в первую очередь против уклонистов от военной службы по призыву. Повестка теперь носит уведомительный характер, и подлежащий призыву обязан сам явиться в военкомат, вне зависимости от ее получения. К осени 2023 года должен быть создан электронный реестр воинского учета. Военком наделен правом временно ограничить передвижение за рубеж, регистрацию сделок и ИП, выдачу кредитов, управление транспортным средством. При этом утратила силу норма закона, которая за неявку в военкомат автоматически наделяет статусом уклониста и грозит административной или уголовной ответственностью.

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    Военкомат ПетербургаПризыв в ПетербургеПризыв в армиюЭлектронные повесткиЗапрет на выезд за границуОграничительные меры
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