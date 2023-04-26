Депутат Картаполов: «Запрет на выезд из страны за неявку в военкомат сейчас применяться не может»

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов отреагировал на повестки петербургского военкомата, где говорится о реакции на игнорирование мероприятий, связанных с призывом на военную службу.

Андрей Картаполов, будучи одним из авторов закона об электронных повестках, пояснил , что временные меры по обеспечению явки в военкомат начнут применять только в период осеннего призыва.

Пока не сформирован Единый реестр воинского учета, автоматизированный запрет на выезд за границу или сделки с недвижимостью технически невозможно осуществить, повторил генерал-полковник запаса, отвечая на вопрос «Фонтанки» 26 апреля.



Ранее такая же проблема возникла с тестовой рассылкой повесток через «Госуслуги». В Минцифры заявили, что для начала подобного эксперимента необходимо издать соответствующий нормативно-правовой акт.

