Депутат Картаполов: «Запрет на выезд из страны за неявку в военкомат сейчас применяться не может»

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов отреагировал на повестки петербургского военкомата, где говорится о реакции на игнорирование мероприятий, связанных с призывом на военную службу.
«К сожалению, малограмотных людей меньше не становится. Не становится меньше и тех, кто не читает законы».
Андрей Картаполов, депутат Госдумы
Андрей Картаполов, будучи одним из авторов закона об электронных повестках, пояснил, что временные меры по обеспечению явки в военкомат начнут применять только в период осеннего призыва.
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Пока не сформирован Единый реестр воинского учета, автоматизированный запрет на выезд за границу или сделки с недвижимостью технически невозможно осуществить, повторил генерал-полковник запаса, отвечая на вопрос «Фонтанки» 26 апреля.
Ранее такая же проблема возникла с тестовой рассылкой повесток через «Госуслуги». В Минцифры заявили, что для начала подобного эксперимента необходимо издать соответствующий нормативно-правовой акт.
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О повестке с упоминанием ограничительных мер за неявку сообщил житель Петербурга Даниил Большаков. В пресс-службе Западного военного округа подтвердили подлинность документа, но объяснили, что такой штампик ставится только для тех граждан, которые ранее неоднократно уклонялись от призыва и в отношении них открыто административное производство.