В Петербурге начали рассылать новые повестки. В них грозят ограничительными мерами за неявку

Петербуржец получил повестку, в которой переплелись новая и старая редакции закона «О воинской обязанности и военной службе». Военком грозит за неявку ограничительными мерами из действующей версии закона и одновременно цитирует старую, утратившую силу норму.

О новой форме повестки «Фонтанке» 26 апреля рассказал житель Петербурга призывного возраста. Вызов на медкомиссию засилен красным штампом: «В случае неявки в военный комиссариат в установленный срок в отношении вас будут введены ограничительные меры».

Подлинность повестки «Фонтанке» подтвердили в районном военкомате. «Реальная повестка. Пускай по повестке приходит в военкомат и всё. Ограничительные меры… Ну, обычно, если человек увиливает от прихода в военкомат, его не выпускают за границу и прочее», — рассказал сотрудник комиссариата журналистке, которая представилась супругой адресата. Как заявил работник военкомата, ограничительные меры уже действуют.

Новая редакция вступившего в силу закона действительно предусматривает «временные меры, направленные на обеспечение явки по повестке военного комиссариата». Однако действовать они должны только с осени 2023 года, когда, как считается, будет создан Единый реестр воинского учёта. Об этом говорил «Фонтанке» глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.





На обороте повестки цитируется старая норма закона, где говорится, что неявка по повестке автоматически влечёт за собой статус уклониста. Так вот в действующей редакции формулировка изменена — неявка только может быть расценена как уклонение.

