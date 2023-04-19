Депутат Картаполов ответил, будут ли применять новые меры к уклонистам в этот весенний призыв

В ходе весенней призывной кампании 2023 года новые ограничительные меры в отношении уклонистов применяться не будут. Об этом 19 апреля заявил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.



Депутат ранее анонсировал, что электронные повестки планируют рассылать уже этой весной, однако лишь в тестовом режиме, и юридической силы они иметь не будут.



«Рассылка повесток происходит в тестовом режиме. Чтобы понять, как будет работать система. Административной ответственности за неявку по электронной повестке этой весной не наступит. Ограничительные меры в текущем призыве также не будут применяться», – сказал «Фонтанке» Андрей Картаполов.

