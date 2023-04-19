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    Депутат Картаполов ответил, будут ли применять новые меры к уклонистам в этот весенний призыв

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    В ходе весенней призывной кампании 2023 года новые ограничительные меры в отношении уклонистов применяться не будут. Об этом 19 апреля заявил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

    Депутат ранее анонсировал, что электронные повестки планируют рассылать уже этой весной, однако лишь в тестовом режиме, и юридической силы они иметь не будут.

    «Рассылка повесток происходит в тестовом режиме. Чтобы понять, как будет работать система. Административной ответственности за неявку по электронной повестке этой весной не наступит. Ограничительные меры в текущем призыве также не будут применяться», – сказал «Фонтанке» Андрей Картаполов.

    Закон о цифровом военкомате ранее одобрили Госдума и Совет Федерации. Президент РФ Владимир Путин подписал его в пятницу, 14 апреля. Согласно документу, Минцифры предстоит сформировать такие сервисы, как «Реестр повесток» и «Реестр воинского учета». Вводятся электронные повестки, равные бумажным. Уклонистов ждут «временные ограничительные меры», среди которых запрет на выезд из страны, на регистрацию ИП, приостановка действия водительского удостоверения и другие.

    Подробнее о поправках — в нашем материале.

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