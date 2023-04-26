«Подлинность подтверждаем, но…» В ЗВО рассказали, что означают повестки с угрозами

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Западном военном округе прокомментировали сообщения о повестках с новыми предостерегающими штампами, которые разослали в Петербурге. Упоминание об ограничительных мерах, как утверждается, не имеет отношения к запланированным на осень запретам на выезд из страны и регистрацию сделок.



«Подлинность [повестки] подтверждаем, но уведомляем, что такие штампики ставят не всем, а только гражданам, которые ранее уклонялись от мероприятий, связанных с призывом на военную службу, и в отношении которых открыто административное производство», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ЗВО 26 апреля.



О найденной в почтовом ящике повестке с предупреждающим о последствиях за неявку красного цвета штампом рассказал 23-летний житель Выборгского района Даниил Большаков. 2 мая он должен явиться в военкомат для медицинского освидетельствования. В противном случае военный комиссар Бажимов обещает применить «ограничительные меры». Новая версия Закона «О воинской обязанности и военной службе» не содержит такого термина.

Запрет на выезд из страны, регистрацию сделок с недвижимостью, вождение автомобиля — все это зафиксировано в ст. 7.1 и называется «Временные меры, направленные на обеспечение явки по повестке военного комиссариата».

Формально закон допускает применение этих временных мер еще до создания и начала работы Единого реестра воинского учета (а его, напомним, обещают только к осени), однако технически осуществить это без электронного документооборота довольно затруднительно. Такую же уверенность — в невозможности применения мер до создания реестра — выражал идеолог закона об электронных повестках депутат Госдумы Андрей Картаполов.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Это реальная демократия». Андрей Картаполов — о либеральности закона про цифровой военкомат

Андрей Картаполов также допускал тестовую рассылку электронных повесток уже этой весной, но подчеркивал их юридическую ничтожность.

«Административной ответственности за неявку по электронной повестке не наступит. Ограничительные меры в текущем призыве также не будут применяться». Андрей Картаполов, депутат Госдумы

На сообщения о рассылке повесток с упреждающими штампами Андрей Картаполов 26 апреля отреагировал так: «К сожалению, малограмотных людей меньше не становится. Не становится меньше и тех, кто не читает законы. Новые меры по обеспечению явки в военкомат, такие, как запрет на выезд, сделки с недвижимостью, отказ в кредите, начнут действовать только с осени. Сейчас они применяться не могут».

Ранее похожая сумятица произошла и с электронными повестками. Об их тестовой рассылке последовательно сообщили сначала главный военком Москвы, потом Петербурга. Минцифры и Смольный после этого выступили с опровержением, заявив, что вручение повестки с помощью «Госуслуг» в настоящее время невозможно.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какие изменения введены законом об электронных повестках

Поправки в призывное законодательство вступили в силу 14 апреля. Они направлены в первую очередь против уклонистов от военной службы по призыву. Повестка теперь носит уведомительный характер, и подлежащий призыву обязан сам явиться в военкомат, вне зависимости от ее получения. К осени 2023 года должен быть создан электронный реестр воинского учета. Военком наделен правом временно ограничить передвижение за рубеж, регистрацию сделок и ИП, выдачу кредитов, управление транспортным средством. При этом утратила силу норма закона, которая за неявку в военкомат автоматически наделяет статусом уклониста и грозит административной или уголовной ответственностью.

