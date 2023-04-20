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    Электронные повестки начали рассылать в Петербурге

    Только двумя способами. Минцифры опровергло рассылку повесток через Госуслуги

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    В России электронные повестки пока не рассылаются через Госуслуги. Об этом 20 апреля заявили в пресс-службе Минцифры.

    «Минцифры не подтверждает появившуюся в СМИ информацию о планах в отдельных регионах рассылать электронные повестки через Госуслуги… Для направления повесток через Госуслуги в электронном виде необходимо принятие отдельного нормативного акта. В связи с этим электронные повестки через Госуслуги направляться не могут», – заявили в ведомстве.

    Там отметили, что сейчас потенциальные призывники могут получить повестку только двумя способами:

    • Лично в руки. Повестку может вручить сотрудник военкомата по месту прописки или временной регистрации, а также руководитель или ответственный за военно-учётную работу в организации по месту работы или учёбы.
    • Заказным письмом с уведомлением, направленным по Почте России.

    Только такие варианты имеют юридическую силу, добавили в министерстве.

    Ранее в четверг главный военком Петербурга Сергей Качковский заявил, что город присоединился к московскому эксперименту, и в весенний призыв началась рассылка электронных повесток в тестовом режиме. По его словам, повестки приходят в личный кабинет на «Госуслугах», прорабатывается вопрос оповещения с помощью СМС.

    Депутат Госдумы Андрей Картаполов отмечал, что этой весной электронные повестки не будут иметь юридической силы. Также военкоматы не намерены, по его словам, применять ограничительные меры в виде запрета на выезд или сделки с недвижимостью.

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