Только двумя способами. Минцифры опровергло рассылку повесток через Госуслуги

В России электронные повестки пока не рассылаются через Госуслуги. Об этом 20 апреля заявили в пресс-службе Минцифры.



«Минцифры не подтверждает появившуюся в СМИ информацию о планах в отдельных регионах рассылать электронные повестки через Госуслуги… Для направления повесток через Госуслуги в электронном виде необходимо принятие отдельного нормативного акта. В связи с этим электронные повестки через Госуслуги направляться не могут», – заявили в ведомстве.



Там отметили, что сейчас потенциальные призывники могут получить повестку только двумя способами: