Только двумя способами. Минцифры опровергло рассылку повесток через Госуслуги

В России электронные повестки пока не рассылаются через Госуслуги. Об этом 20 апреля заявили в пресс-службе Минцифры.
«Минцифры не подтверждает появившуюся в СМИ информацию о планах в отдельных регионах рассылать электронные повестки через Госуслуги… Для направления повесток через Госуслуги в электронном виде необходимо принятие отдельного нормативного акта. В связи с этим электронные повестки через Госуслуги направляться не могут», – заявили в ведомстве.
Там отметили, что сейчас потенциальные призывники могут получить повестку только двумя способами:
- Лично в руки. Повестку может вручить сотрудник военкомата по месту прописки или временной регистрации, а также руководитель или ответственный за военно-учётную работу в организации по месту работы или учёбы.
- Заказным письмом с уведомлением, направленным по Почте России.
Только такие варианты имеют юридическую силу, добавили в министерстве.
Ранее в четверг главный военком Петербурга Сергей Качковский заявил, что город присоединился к московскому эксперименту, и в весенний призыв началась рассылка электронных повесток в тестовом режиме. По его словам, повестки приходят в личный кабинет на «Госуслугах», прорабатывается вопрос оповещения с помощью СМС.
Депутат Госдумы Андрей Картаполов отмечал, что этой весной электронные повестки не будут иметь юридической силы. Также военкоматы не намерены, по его словам, применять ограничительные меры в виде запрета на выезд или сделки с недвижимостью.