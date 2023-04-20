Электронные повестки начали рассылать в Петербурге

Санкт-Петербург присоединился к московскому эксперименту, и в весенний призыв началась рассылка электронных повесток. Это пока тестирование и подготовка к осеннему призыву, когда должен будет заработать Единый реестр воинского учёта.



Тестовые повестки приходят в личный кабинет на «Госуслугах», сообщил журналистам 20 апреля главный военком Петербурга Сергей Качковский. Прорабатывается вопрос оповещения с помощью СМС.