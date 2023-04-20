Электронные повестки начали рассылать в Петербурге

Санкт-Петербург присоединился к московскому эксперименту, и в весенний призыв началась рассылка электронных повесток. Это пока тестирование и подготовка к осеннему призыву, когда должен будет заработать Единый реестр воинского учёта.
Тестовые повестки приходят в личный кабинет на «Госуслугах», сообщил журналистам 20 апреля главный военком Петербурга Сергей Качковский. Прорабатывается вопрос оповещения с помощью СМС.
Об особенностях весенней кампании Качковский рассказал на городском сборном пункте, где состоялась первая отправка призывников в войска. Конкретно эти 20 человек будут служить в Ленобласти. Всего план набора для Петербурга составляет около
Ранее депутат Госдумы Андрей Картаполов заявил, что этой весной электронные повестки не будут иметь юридической силы. Также военкоматы не намерены, по его словам, применять ограничительные меры в виде запрета на выезд или сделки с недвижимостью.