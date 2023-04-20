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    Электронные повестки начали рассылать в Петербурге

    Электронные повестки начали рассылать в Петербурге

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    Санкт-Петербург присоединился к московскому эксперименту, и в весенний призыв началась рассылка электронных повесток. Это пока тестирование и подготовка к осеннему призыву, когда должен будет заработать Единый реестр воинского учёта.

    Тестовые повестки приходят в личный кабинет на «Госуслугах», сообщил журналистам 20 апреля главный военком Петербурга Сергей Качковский. Прорабатывается вопрос оповещения с помощью СМС.

    Об особенностях весенней кампании Качковский рассказал на городском сборном пункте, где состоялась первая отправка призывников в войска. Конкретно эти 20 человек будут служить в Ленобласти. Всего план набора для Петербурга составляет около 3 тысяч человек. Военком подчеркнул, что в зону боевых действий новобранцев не отправят, но не исключил, что они могут быть направлены на приграничные с ней территории, то есть в Белгородскую, Брянскую, Курскую области.

    Ранее депутат Госдумы Андрей Картаполов заявил, что этой весной электронные повестки не будут иметь юридической силы. Также военкоматы не намерены, по его словам, применять ограничительные меры в виде запрета на выезд или сделки с недвижимостью.

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