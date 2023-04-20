Смольный опроверг рассылку электронных повесток

Информация о рассылке электронных повесток через портал «Госуслуги» не соответствует действительности. Об этом 20 апреля сообщается в Telegram-канале правительства Санкт-Петербурга.
«В мессенджерах и соцсетях появилась информация о том, что жители нашего города получат электронные повестки на портале «Госуслуги». Информация не соответствует действительности!» — говорится в публикации.
Правительство города в вопросе повесток ссылается на заявления Минцифры. В ведомстве заявили, что сейчас имеют юридическую силу только врученные лично в руки повестки либо направленные заказным письмом с уведомлением по Почте России.
Глава Минцифры подчеркнул, что полная цифровизация системы воинского учета наступит не раньше осени нынешнего года.
О подобном в четверг, 20 апреля, сообщила пресс-служба Минцифры. Ранее главный военком Петербурга Сергей Качковский заявил, что город присоединился к московскому эксперименту, и в весенний призыв началась рассылка электронных повесток в тестовом режиме. По его словам, повестки приходят в личный кабинет на «Госуслугах», прорабатывается вопрос оповещения с помощью СМС.