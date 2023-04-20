Смольный опроверг рассылку электронных повесток

Информация о рассылке электронных повесток через портал «Госуслуги» не соответствует действительности. Об этом 20 апреля сообщается в Telegram-канале правительства Санкт-Петербурга.

«В мессенджерах и соцсетях появилась информация о том, что жители нашего города получат электронные повестки на портале «Госуслуги». Информация не соответствует действительности!» — говорится в публикации.

Правительство города в вопросе повесток ссылается на заявления Минцифры. В ведомстве заявили, что сейчас имеют юридическую силу только врученные лично в руки повестки либо направленные заказным письмом с уведомлением по Почте России.