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    Екатеринбуржца, схватившего ребенка в шапке с буквой Z, доставили в суд

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    Задержанного накануне в Екатеринбурге мужчину, приставшего к ребенку из-за символа СВО, доставили в суд. Об этом 25 апреля сообщает ГУ МВД по Свердловской области.

    «Сотрудники отдела полиции №4 УМВД по Екатеринбургу только что доставили в здание мирового суда Ленинского района столицы Среднего Урала Александра Неустроева, который подозревается в оскорблении несовершеннолетнего мальчика за символ СВО на его головном уборе», — сообщил представитель регионального главка Валерий Горелых.

    На задержанного возбудили дело об административном правонарушении по статье о мелком хулиганстве. Санкции по ней — штраф или арест до 15 суток. Неустроев во время доставления в суд вел себя спокойно, накануне он принес извинения ребенку и его родителям, говорит, что готов понести наказание.

    56-летнего мужчину накануне задерживали с ОМОНом. Мальчика в шапке с литерой Z он схватил за руку, обматерил и требовал позвать отца. Школьник убежал в слезах, а мать обратилась в полицию.

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