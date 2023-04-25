Екатеринбуржца, схватившего ребенка в шапке с буквой Z, доставили в суд

Задержанного накануне в Екатеринбурге мужчину, приставшего к ребенку из-за символа СВО, доставили в суд. Об этом 25 апреля сообщает ГУ МВД по Свердловской области.

«Сотрудники отдела полиции №4 УМВД по Екатеринбургу только что доставили в здание мирового суда Ленинского района столицы Среднего Урала Александра Неустроева, который подозревается в оскорблении несовершеннолетнего мальчика за символ СВО на его головном уборе», — сообщил представитель регионального главка Валерий Горелых.



На задержанного возбудили дело об административном правонарушении по статье о мелком хулиганстве. Санкции по ней — штраф или арест до 15 суток. Неустроев во время доставления в суд вел себя спокойно, накануне он принес извинения ребенку и его родителям, говорит, что готов понести наказание.